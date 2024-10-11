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Иностранный легион ВСУ активизировался в Часовом Яре
Иностранный легион и 23-я бригада ВСУ проявляют активность в Часовом Яре
Подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы применяют современные дроны западного производства, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
По его словам, в боях в районе Часова Яра подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины и 23-я отдельная бригада демонстрируют высокую активность, передает ТАСС.
Чукча, начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добавил, что ВСУ массово используют ударные и разведывательные дроны, включая современные модели западного производства.
Чукча сообщил, что с российской стороны успешно применяются FPV-дроны, а летная группа «Совы» бригады «Эспаньола» активно использует самодельные БПЛА системы «Привет-82». Несмотря на успехи российских сил и продвижение на разных участках фронта в направлении Часова Яра, украинские силы сохраняют боевой настрой и продолжают оборонять город.
Он подчеркнул, что ВСУ оснащены всеми современными видами беспилотников, что позволяет им эффективно вести разведывательные операции и наносить удары по позициям противника. Это противостояние продолжается на фоне напряженной обстановки на линии фронта, где обе стороны пытаются укрепить свои позиции.
Ранее сообщалось, что бригада «Эспаньола» создала группу разведки «Мелодия» и штурмовой мотобатальон. Бойцы «Эспаньолы», в частности, уничтожили ретрансляторы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре.