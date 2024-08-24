  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
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    Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у мужчин
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря
    Бригада «Эспаньола» создала группу разведки «Мелодия» и штурмовой мотобатальон
    Опубликованы архивы 1940 года с планами Франции и Британии начать войну с СССР
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    37 комментариев
    24 августа 2024, 09:31 • Новости дня

    Бригада «Эспаньола» создала группу разведки «Мелодия» и штурмовой мотобатальон

    Tекст: Александра Юдина

    Добровольческая бригада «Эспаньола» объявила о создании нового разведывательного отряда «Мелодия» и штурмового мотобатальона, сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец.

    Созданное подразделение «Мелодия» специализируется на сборе и анализе информации из открытых источников, подразделение играет ключевую роль в обеспечении боевых действий, позволяя получать актуальную информацию о противнике и оперативно корректировать планы, передает ТАСС.

    В частности, «Мелодия» занимается сбором данных из различных источников, включая соцсети, СМИ и другие открытые ресурсы. Полученные данные используются для планирования операций и принятия тактических решений.

    Кроме того, «Эспаньола» сформировала штурмовой мотобатальон, который использует мотоциклы для быстрого маневра на поле боя.

    По словам Орлова, подразделение позволяет быстро реагировать на меняющуюся обстановку и наносить неожиданные удары по противнику. Также мотоциклы используются для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.

    Как отметил Орлов, современные конфликты требуют новых подходов и решений.

    «Штурмовой мотобатальон позволяет быть более мобильными и гибкими, а «Мелодия» обеспечивает необходимой информацией для принятия эффективных решений», – заключил он.

    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


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    23 августа 2024, 15:17 • Новости дня
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районе Плавней и Приморского на берегу Каховского водохранилища на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, на Степногорском направлении артиллерия и фронтовая авиация отработали по селам Приморское и Плавни на берегу Каховского водохранилища, где ВСУ копили резервы техники и боевиков, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что ВС России нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, существенно ослабив разведывательные возможности противника.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


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    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    23 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Удары украинских беспилотников по хранилищам ядерного топлива Курской АЭС крайне опасны

    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами с осколочно-фугасной боевой частью, это может привести к тотальным последствиям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива на Курской АЭС нашли украинский дрон с бронебойным боеприпасом.

    «Существует два типа хранилищ отработанного ядерного топлива», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Свежее отработанное топливо, как правило, сильно радиоактивно и выделяет большое количество тепла. Поэтому тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) сначала помещают в так называемые бассейны выдержки – это промежуточное хранилище ядерного топлива, рассказал собеседник.

    «Вода, во-первых, хорошо отводит тепло, а во-вторых, поглощает нейтроны, которые могут образовываться при радиоактивном распаде, и альфа- и бета-частицы, а также задерживает гамма-лучи. То есть таким образом создается дополнительный щит биологической защиты. ТВЭЛы хранятся там на протяжении первых нескольких лет», – уточнил эксперт.

    «Даже после остывания сохраняется высокое остаточное тепловыделение, которое препятствует их длительной транспортировке в герметичных и небольших контейнерах. Поэтому после бассейна выдержки ТВЭЛы помещают в сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Это обычно наземный ангар, который, впрочем, является зданием ограниченного доступа. Вокруг ТВЭЛов присутствует повышенный гамма-фон, идет альфа- и бета-распад – все это отражается на общем радиационном фоне хранилища», – отметил спикер.

    Когда ТВЭЛы находятся в бассейнах выдержки или в хранилище отработанного ядерного топлива, их не защищают прочные гермооболочки корпуса реактора, указал он. «Тепловыделяющие элементы находятся в циркониевой или нержавеющей трубе внутри тепловыделяющей сборки (ТВС), но надо понимать, что это не броня. Толщина этой трубы измеряется даже не десятками сантиметров, и составляет всего 5-7 мм. Защита ТВС рассчитана на легкие механические повреждения», – детализировал собеседник.

    Кумулятивный заряд же может пробить до метра гомогенной танковой брони. «То есть речь идет о поражении не просто трубы, а всего штабеля тепловыделяющих сборок, каждая из которых представляет радиационную опасность», – предупреждает Анпилогов. Повреждение ТВС и тем более самого ТВЭЛ – таблетки уранового оксида, которая уже облучена – вызовет выброс радиоактивной пыли или достаточно крупных осколков, акцентировал он.

    «Основная опасность удара по бассейнам выдержки заключается в том, что поврежденные ТВЭЛы и ТВС, которые их ограждают, заражают воду – она становится радиоактивной, туда попадают радионуклиды. В случае атаки на хранилище сухого типа, происходит выброс в атмосферу», – добавил Анпилогов.

    «Даже если ТВС не повреждены и не произошла утечка радиации, нарушается нормальное функционирование хранилищ. Например, могут быть повреждены насосы в бассейнах выдержки, что сразу переведет к выкипанию воды, к уменьшению биологической защиты. Если это сухое хранилище, может быть нарушен первый контур защиты. Поэтому все удары украинских беспилотников по таким объектам воспринимаются крайне болезненно», – пояснил эксперт.

    «Нет никаких сомнений в том, что ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, причем выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами, например, ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью, то в этом случае повреждения могут носить тотальный характер, выброс может выйти далеко за пределы производственной площадки атомной станции», – заключил Анпилогов.

    Напомним, в ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в непосредственной близости от станции. Дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма. По словам дипломата, на инцидент немедленно должно отреагировать МАГАТЭ.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

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    23 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, несостоятельны. ВСУ занимаются терроризмом, в том числе ядерным, а Вашингтон подпитывает эти амбиции, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США подтвердили, что разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области.

    «Нападение на российский регион планировалось при участие США – в этом нет никаких сомнений. На этом фоне разрешение использовать ВСУ американское оружие в Курской области служит лишь очередным подтверждением тому, что удары – в том числе по гражданской инфраструктуре на территории России – вынашивает, а затем осуществляет руками украинских военных именно Вашингтон», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, собеседник счел несостоятельным. В этой связи парламентарий напомнил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. «Украина занимается ядерным терроризмом. Такие действия противника вызваны неудачами как в курской авантюре, так и в Донбассе. Киев пытается поднять ставки. Цель – либо захватить Курскую или Запорожскую атомную станцию, либо ударить по ним, тем самым нанеся ущерб России», – указал спикер.

    При этом США подпитывают террористические амбиции Украины. «Американские чиновники – соучастники преступлений ВСУ, они занимаются покровительством. Дело в том, что политики сделали ставку на «украинский проект», но теперь они на грани банкротства, а других карт в рукаве нет. Поэтому все их действия выстраиваются, исходя из желания выправить для себя ситуацию», – подчеркнул Долгов.

    «Но в США совершенно не думают о безопасности. Мне кажется, если бы в Белом доме были другие люди, настоящие профессионалы, то никаких санкций на покрывательство ударов по атомным станциям не было бы», – заключил Долгов.  

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать американское оружие при нападении на Курскую область. По ее словам, «подходы США позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов».

    Чиновница уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины. «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – утверждает Сингх. Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Кроме того, украинские военные приступили к совершению актов ядерного терроризма. В качестве мишени они выбрали Курскую АЭС.

    Так, в ночь на пятницу российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали вражеский дрон. Целью атаки было хранилище отработанного ядерного топлива. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

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    23 августа 2024, 11:35 • Новости дня
    «Искандер-М» поразил в Николаевской области позиции РСЗО MLRS

    Минобороны: Российские военные уничтожили РСЗО MLRS и боеприпасы в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по позициям реактивной системы залпового огня MLRS ВСУ в Николаевской области, уничтожив пункты управления, транспортно-заряжающие машины и склады с боеприпасами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что высокоточным оружием был поражен расчет реактивной системы залпового огня ВСУ, находившийся около Березнеговатого в Николаевской области.

    В результате точного попадания ракеты комплекса «Искандер-М» были полностью уничтожены пункт управления, сама РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.

    Ранее сообщалось, что под огневой контроль ВС России попали тыловые позиции ВСУ у Карловки.

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    24 августа 2024, 04:24 • Новости дня
    Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря

    Сальдо заявил о готовящемся нападении ВСУ с Черного моря на Херсонском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины планируют провести наступательную операцию с Черного моря на Херсонском направлении, поступает достоверная информация о скоплении военной техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил, что об этом сообщают «представители растущего народного сопротивления» киевскому режиму «на территории Причерноморья». «День независимости Украины режим Зеленского планирует отметить смертями украинцев», – заявил Сальдо в Telegram.

    По его словам, ВСУ собрали большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов для попытки высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Он заявил, что координацию осуществляют силы специальных операций НАТО.

    Сальдо отмечает, что цель такой операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области». Он заявил, что украинские власти собираются «ради очередной медийной акции Киев бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи из которых гарантировано будут убиты». Губернатор заверил, что российские военные «готовы встретить врага» и дать ВСУ «сокрушительный отпор».

    Накануне сообщалось, что российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. В начале августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

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    23 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    Foreign Affairs: Поддержка ВСУ со стороны США начала ослабевать

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон все меньше настроен на оказание военной поддержки Киеву, заявили авторы статьи в издании Foreign Affairs.

    Издание отмечает, что энтузиазм в отношении поддержки ВСУ ослабел, и сокращение запасов американского оружия привело к приостановке поставок на Украину. Сокращение оружия сказалось на потерях ВСУ, отметили авторы публикации, консультант отдела политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского филиала Европейского совета по международным отношениям Селия Белин.

    По их словам, американская общественность оказывает давление на власти, чтобы они отказались от привычки вести бесконечные войны, что привело к хаотичному и плохо скоординированному выводу войск из Афганистана в 2021 году и может стать причиной столь же поспешного решения о прекращении поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на статью.

    Эксперты упоминают проукраинскую позицию кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Подчеркивается, что даже если она победит на выборах в ноябре и инициирует новое выделение помощи Киеву, ей все равно придется столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе.

    Ранее The New York Times писал, что Германия может свернуть поддержку Украины из-за давления внутри страны.

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    24 августа 2024, 05:52 • Новости дня
    Бастрыкин велел открыть уголовное дело из-за обмана таксистом участника СВО

    После заявления участника СВО из Ставрополя об оформлении на него знакомым кредита Бастрыкин велел открыть уголовное дело

    Tекст: Антон Антонов

    Глава СК Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в связи с заявлением участника специальной военной операции из Ставрополя о том, что знакомый таксист обманул его, оформив кредит.

    В СМИ было размещено обращение участника СВО, который заявил, что таксист использовал его мобильный телефон и оформил на военного крупный кредит. Часть денег знакомый перевел на собственный банковский счет. К ответственности он так и не был привлечен, ущерб военному не возместили, передает РИА «Новости».

    Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову «принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».


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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    23 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Верховный суд предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания на стадии суда

    Tекст: Кристина Цыцура

    Верховный суд России направил в Госдуму законопроект, который предлагает освобождать от уголовной ответственности мобилизованных или подписавших контракт с Минобороны на стадии судебного производства.

    Сообщается, что законопроект предлагает установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых, подписавших контракт с Минобороны для участия в СВО, а также уже мобилизованных, передает ТАСС.

    «Также для тех, кто проходит службу в Вооруженных силах РФ в условиях мобилизации, военного положения или военного времени», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Ранее в Госдуму от «Единой России» поступил проект закона, предполагающий ввод дополнительных жилищных гарантий участникам спецоперации.

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    24 августа 2024, 01:25 • Новости дня
    ВСУ не смогли прикрепить украинский флаг на дроне к телевышке в ЛНР

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной с помощью беспилотника, но потерпели неудачу, сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

    Юров сообщил в Telegram, что ВСУ использовали БПЛА типа «Баба-яга». Флаг хотели «на магнитах прикрепить» к телевышке утром в пятницу. Депутат сопроводил запись снимком собаки рядом с флагом и добавил, что «трофей – под охраной».

    Напомним, Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР. 18 апреля 2022 года город перешел под контроль ЛНР. На прошлой неделе российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной.

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    23 августа 2024, 10:59 • Новости дня
    Тыловые позиции ВСУ у Карловки попали под огневой контроль ВС России

    Ряд тыловых позиций украинских войск около Карловки на Красноармейском направлении в ДНР попали под огневой контроль российской артиллерии.

    «Ряд тыловых позиций ВСУ возле Карловки попали под огневой контроль артиллерии одной из наших бригад», – приводит ТАСС сообщение источника в силовых структурах республики.

    Он добавил, что это достижение что это позволит ослабить оборону ВСУ на указанном участке фронта.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения «хорошо закрепились» на Карловском водохранилище, рядом с Карловкой.

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