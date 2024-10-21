За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Грузия заявила о провале Молдавией теста на демократию
Молдавия президентскими выборами и еврореферендумом провалила тест на демократию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В Молдавии прошли выборы. Никакой тест на демократию Молдавия этими выборами не прошла, – сказал глава правительства Грузии журналистам. – Одного за другим там снимали кандидатов в президенты, а причины этого были высосанными из пальца. И Молдавию ставят перед Грузией (в плане сближения с Евросоюзом)?!»
Он напомнил, что «Молдавия является членом СНГ, а половина ее населения сопротивляется евроинтеграции». «Нам же пускают пыль в глаза, говорят, что Молдавия заслужила статус кандидата в ЕС, открытие переговоров с ЕС, а народ Грузии и правительство страны это не заслуживают. Стыдно», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Напомним, в ЦИК Молдавии сообщали, что, по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.