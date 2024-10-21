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Российские войска нанесли удар по ВСУ на нескольких направлениях
Российские войска нанесли поражение ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1,6 тыс. солдат
Российские войска нанесли поражение украинским формированиям в различных областях, уничтожив значительное количество живой силы и техники противника.
В ходе боевых действий на Украине подразделения российских группировок войск нанесли значительное поражение украинским вооруженным силам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Харьковском направлении группировка «Север» атаковала 57-ю мотопехотную, 92-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ, а также 112-ю и 113-ю бригады теробороны. В результате украинские силы потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ряду украинских бригад в Харьковской области и соседних регионах. В результате атак потери украинских войск составили до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119, а также были уничтожены три полевых склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.
На территории Донецкой народной республики Южная группировка отразила две контратаки и нанесла поражение нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Потери украинских сил составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, а также несколько видов артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab и британская гаубица FH-70.
На направлениях, контролируемых группировкой «Центр», были отражены 14 контратак и нанесен урон как живой силе, так и технике противника. Потери украинских сил здесь превысили 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley, а также другое вооружение и техника.
Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции, нанеся поражение нескольким украинским бригадам в Донецкой народной республике. В результате противник потерял до 90 военнослужащих и несколько единиц техники, включая польскую САУ Krab и украинскую САУ «Богдана». Группировка «Днепр» также провела успешные атаки в Запорожской и Херсонской областях, в результате чего украинские силы лишились до 55 военнослужащих, двух автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ночью ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились беспилотные катера для атак на Крым.