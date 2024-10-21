ВС РФ уничтожили завод в Запорожье, производивший беспилотники для атак на Крым

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационный удар по заводу в Запорожье, специализировавшемуся на производстве надводных беспилотников.

Как сообщил ТАСС, эти беспилотники активно применялись в атаках на Крым, угрожая российским кораблям. Операция была проведена на Запорожском судостроительном судоремонтном заводе, расположенном на берегу Днепра.



Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что завод имел стратегическое значение для украинских беспилотных атак. «Удар был нанесен в момент, когда продукция была готова к отгрузке, и в здании находилось множество специалистов, включая иностранных», – сообщил он.

По словам Рогова, украинские власти пытались представить ситуацию как удар по торговому центру. Однако, как он отметил, завод находится на значительном расстоянии от торгового центра, между которыми расположены густо застроенные районы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Черноморского флота ликвидировали несколько надводных украинских боевых беспилотников в акватории Черного моря, а Минобороны опубликовало соответствующее видео.

Украинские надводные дроны прибавили в размерах, из-за чего их стало легче идентифицировать, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Система ПВО сбила 35 беспилотников над территорией российских регионов и десять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщало Минобороны.