Путин провел встречу с Жогой в Кремле

Путин указал Жоге на важность должности полпреда в УРФО

Tекст: Антон Антонов

Президент подчеркнул, что должность полпреда в Уральском федеральном округе – «большая и важная работа». «Урал – это промышленный регион, и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

По его словам, «очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе», они «очень много делают для повышения обороноспособности страны». Президент отметил, что не только «оборонка», но и гражданские отрасли производства на Урале представлены достаточно широко.

Путин заявил, что Жога известен своими делами в Донбассе и в стране в целом. «И вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России», – сказал Путин. Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который погиб в Волновахе в марте 2022 года – он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР.

Путин выразил уверенность в том, что депутаты ДНР найдут достойную замену Артему Жоге на посту главы парламента региона. Он пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.

«Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен в данный момент», – ответил Жога. Он заявил: «Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт».

Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.