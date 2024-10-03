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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    31 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    15 комментариев
    3 октября 2024, 00:51 • Новости дня

    Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Пострадавших и разрушений нет», – сообщил глава региона в Telegram.

    Напомним, над Курской областью силами ПВО уничтожены две ракеты и десять БПЛА. В дневное время средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника вблизи Белгородской и Курской областей.

    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    2 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Напомним, в конце августа он также заявил, что Украина провела «позитивные» испытания собственной баллистической ракеты.


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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    2 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке

    Зеленский уволил Синайко и назначил Богача зампредом Службы внешней разведки Украины

    Зеленский произвел кадровые изменения в украинской разведке
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки, уволив Олега Синайко и назначив Геннадия Богача новым заместителем главы ведомства.

    В соответствии с указами, опубликованными на сайте главы украинского государства, Олег Синайко был освобожден от должности заместителя главы ведомства, а его место занял Геннадий Богач, сообщает ТАСС.

    Кроме того, в числе изменений, указанных в документах, значится перевод Олега Луговского с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление на увольнение всех своих заместителей и госсекретаря, что стало неожиданным шагом в украинской политике. Вслед за этим, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении замминистра обороны Станислава Гайдера и госсекретаря Людмилы Дараган, оставив без внимания предложение министра удалить еще двух заместителей, что вызвало дискуссии в политических кругах.

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    2 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром

    Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе, обладающего выгодным расположением и транспортной связью с Крымом, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, потеря этого стратегически важного города лишила Вооруженные силы Украины ключевого форпоста в Донбассе, передает «Российская газета». Угледар расположен на возвышенности, что дает преимущество в наблюдении и обороне.

    Кроме того, город находится вблизи железнодорожной линии, соединяющей Донецк с Крымом. Эта линия может использоваться как альтернатива Керченскому мосту и морскому переходу на полуостров, что делает ее стратегически значимой для логистики и снабжения.

    Ранее Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике. В то же время военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Наконец, ВСУ подтвердили выход из Угледара, что свидетельствует о серьезной перемене в стратегических позициях на фронте.

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    2 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара

    Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте из-за потери Угледара

    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано после сообщения о потере Угледара украинскими силами. В Генштабе отметили: «Ситуация на фронте остается сложной».

    Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что российские войска имеют преимущество как в живой силе, так и в технике, что усложняет обстановку для ВСУ. Потеря Угледара стала значительным ударом для украинских войск, усилив и без того тяжелую ситуацию на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Тем временем военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется. Кроме того, в окружении российской армии в Угледаре могут находиться сотни украинских военнослужащих.

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    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    2 октября 2024, 13:28 • Новости дня
    ВСУ подтвердили выход из Угледара

    Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования

    ВСУ подтвердили выход из Угледара
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные получили разрешение на маневрирование и начали вывод подразделений из Угледара, о чем сообщила оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

    Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.

    Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.

    По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».

    Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

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    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

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    2 октября 2024, 10:07 • Новости дня
    Рогов: ВС России взяли под контроль больше половины Угледара

    Рогов: Российская армия заняла более половины территории Угледара в ДНР

    Рогов: ВС России взяли под контроль больше половины Угледара
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили контроль над более чем половиной территории Угледара, включая западную, южную и восточную части города, а также центр, с продолжающимися боями на севере, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российская армия взяла под контроль более половины Угледара, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что российские войска контролируют западную, южную и восточную части города, а также почти весь центр. На северных окраинах города продолжаются бои, ВСУ оттягивают свои силы к северу.

    «Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам», – сказал он

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб Вооруженных сил Украины назвал сложной обстановку на фронте на фоне потери Угледара. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара.

    Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется.

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    2 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Польша не смогла набрать украинцев для бригады ВСУ

    Польша не смогла начать обучение бригады для ВСУ из-за нехватки украинских добровольцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше не смогли собрать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш порталу Wirtualna Polska.

    По его словам, Польша оказалась неспособной собрать достаточное количество добровольцев среди украинцев, проживающих на ее территории, чтобы сформировать бригаду для ВСУ, передает ТАСС.

    По словам министра, польская сторона была готова начать обучение уже в начале сентября, однако количество людей, записавшихся в бригаду, оказалось слишком малым. Он подчеркнул, что Польша несет ответственность только за подготовку, а набор добровольцев является задачей украинской стороны. Косиняк-Камыш отметил, что амбиции Украины по созданию целой бригады пока не реализованы.

    Сложившаяся ситуация вызывает в польском обществе недовольство. Это может повлиять на восприятие Польши как союзника Украины в ее конфликте с Россией.

    Отметим, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из граждан постсоветской республики, проживающих в Евросоюзе, не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку. В то же время на Украине около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации в армию.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор утверждал, что Запад создает коалицию вторжения на Украину, где ключевая роль отводится восточноевропейским республикам.

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    2 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Российский флаг установили на администрации Угледара

    Советник главы ДНР сообщил об установке российского флага на администрации Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    На здании администрации Угледара появился российский флаг, но город еще не освобожден полностью, так как идет зачистка от оставшихся подразделений ВСУ и в городе остаются мирные жители, советник главы ДНР Ян Гагин.

    На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, передает РИА «Новости».

    Известно, что в городе продолжается зачистка от разрозненных частей ВСУ, что не позволяет пока говорить об окончательном освобождении Угледара.

    Гагин отметил, что в городе остаются мирные жители, однако определить их точное число трудно.

    В среду украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование.

    Генштаб Вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    2 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

    Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе теледебатов кандидаты в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц упомянули президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, но не Украину.

    Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

    Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

    Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.

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    2 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Российские войска захватили американскую БМП Bradley под Угледаром

    Российские военные захватили американскую БМП Bradley на юго-западе Донецкой области

    Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

    Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что эта техника находилась на вооружении у противника. Событие стало значимым, так как машины такого класса являются важной частью оснащения западных армий.

    Представитель силовых структур добавил, что на этом участке фронта техника западного образца стала встречаться значительно реже в последние месяцы. Это может свидетельствовать о снижении интенсивности поставок западной военной техники на этот участок фронта. Причины такого изменения пока остаются неясными.

    Захват Bradley под Угледаром подчеркивает активность действий российских войск в этом регионе. Угледар продолжает оставаться одной из ключевых точек противостояния, где обе стороны ведут активные действия. Значение подобных трофеев для российской стороны заключается не только в военной, но и в информационной составляющей.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley. Кроме того, в ходе спецоперации российские подразделения обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований.

    Напомним, ранее американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.

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    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка

    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Подробности

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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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