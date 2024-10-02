Система ПВО уничтожила шесть украинских дронов над Белгородской областью

Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика

Tекст: Ольга Иванова

Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

