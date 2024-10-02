У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
Система ПВО уничтожила шесть украинских дронов над Белгородской областью
Минобороны: Система ПВО уничтожила шесть украинских дронов над Белгородской областью
Российская система ПВО за ночь ликвидировала шесть украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории Белгородской области, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что было уничтожено шесть беспилотников, которые пытались атаковать объекты в Белгородской области.
В ночь на среду в результате атаки украинского FPV-дрона по селу Тишанка пострадали двое мирных жителей.