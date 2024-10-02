У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
Мирные жители Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
В результате атаки украинского FPV-дрона по селу Тишанка пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мужчина получил осколочные ранения спины, женщина – осколочные ранения лица и ног. Поврежден социальный объект, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, российская система ПВО прошлой ночью уничтожила восемь украинских беспилотников, атаковавших объекты на территории Белгородской области.