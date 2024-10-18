Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Экс-министр Забайкалья получил семь лет колонии за мошенничество
Бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова приговорили к семи годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за мошенничество, приговор вынес Бутырский суд Москвы.
Некрасова признали виновным в четырех эпизодах мошенничества, передает ТАСС. Кроме лишения свободы, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. Также Бутырский суд лишил Некрасова специального звания полковника и государственной награды – медали Суворова.
В начале октября в Балашихинском суде Подмосковья вынесли приговор бывшему следователю Следственного комитета Марату Тамбиеву по делу о получении рекордной взятки в биткоинах на сумму, примерно равную 7 млрд рублей. В мае в Замоскворецком суде вынесли приговор бывшему директору ремонтно-строительного управления Минздрава Михаилу Москалеву по делу о мошенничестве.