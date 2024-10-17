Смерчи обрушились на Сочи и Сириус

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за прошедших смерчей

Tекст: Дарья Григоренко

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, никаких сообщений о выходе смерчей на сушу и разрушениях инфраструктуры не поступало. Официальные лица подтвердили, что природное явление не вызвало инцидентов на территории, передает РИА «Новости».

В связи с прохождением смерчей в Сочи и Сириусе было объявлено штормовое предупреждение. Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметила, что в районе пока сохраняется штормовая погода, несмотря на солнечную погоду в Сириусе. Однако море все еще остается неспокойным.

Ранее синоптики предупреждали о возможных сильных дождях с грозами и формировании смерчей над морем в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин поручил коммунальным службам подготовиться к неблагоприятным условиям, усилив контроль и задействовав около 600 рабочих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 14 октября выпал первый снег, а в Приволжье прогнозировались ночные заморозки до минус семи градусов, в связи с чем автомобилистам советовали заменить летние шины на зимние.