Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Смерчи обрушились на Сочи и Сириус
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за прошедших смерчей
Смерчи прошли в Адлере и на территории Сириуса, но разрушений инфраструктуры не произошло, хотя было объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, никаких сообщений о выходе смерчей на сушу и разрушениях инфраструктуры не поступало. Официальные лица подтвердили, что природное явление не вызвало инцидентов на территории, передает РИА «Новости».
В связи с прохождением смерчей в Сочи и Сириусе было объявлено штормовое предупреждение. Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметила, что в районе пока сохраняется штормовая погода, несмотря на солнечную погоду в Сириусе. Однако море все еще остается неспокойным.
Ранее синоптики предупреждали о возможных сильных дождях с грозами и формировании смерчей над морем в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин поручил коммунальным службам подготовиться к неблагоприятным условиям, усилив контроль и задействовав около 600 рабочих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 14 октября выпал первый снег, а в Приволжье прогнозировались ночные заморозки до минус семи градусов, в связи с чем автомобилистам советовали заменить летние шины на зимние.