Энергоснабжение в Западной Абхазии восстановили после аварии благодаря России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии электропередачи в Очамчирском районе, сообщает «Интерфакс». Электроснабжение столицы республики Сухума и курортных городов на западе Абхазии, таких как Новый Афон, Гудаута, Гагра и Пицунда, было восстановлено за счет электроэнергии, поступившей из России.

Пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго» сообщила, что для поддержания нормального функционирования системы был получен переток электроэнергии из России. «Подача электричества в обесточенные из-за аварии районы возобновлена», – отметили в компании.

Ремонтная бригада, направленная на место аварии, занимается устранением обрыва высоковольтного провода протяженностью 400 метров. На место происшествия прибыла специальная техника для устранения последствий и восстановления линии.

Поставки электроэнергии из России в Абхазию начались после аварии на высоковольтной линии электропередач, оставившей половину территории республики без света. Ранее система бесперебойного электроснабжения в Абхазии, нарушенная в результате аварии на высоковольтной ЛЭП, полностью восстановлена.