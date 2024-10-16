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Путин рекомендовал выбирать отечественные вакцины от гриппа
Путин поддержал вакцинацию от гриппа отечественными препаратами
Президент Владимир Путин сообщил, что проходит регулярные медицинские обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ) и выбирает отечественные вакцины от гриппа, следуя рекомендациям специалистов.
«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярно, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», – сказал Путин во время совещания с членами правительства. Это заявление стало реакцией на доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о подготовке к сезону гриппа и прививочной кампании, передает ТАСС.
Мурашко сообщил, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа. Он подчеркнул, что эти препараты являются качественными, и количество их производителей достаточно для удовлетворения как внутренних, так и экспортных потребностей.
Министр доложил президенту в формате видеоконференции, что на сегодняшний день в стране имеется достаточное количество вакцин и препаратов отечественного производства для проведения прививочной кампании.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рекомендации специалистов станут решающим фактором в вопросе вакцинации президента Путина от гриппа.
Инфекционист Андрей Поздняков пояснил, что грипп отличается резким началом и высокой температурой, в отличие от ОРВИ, которые проявляются более мягкими симптомами и развиваются постепенно.