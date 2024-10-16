Москвичам посоветовали не спешить менять шины на зимние

Вильфанд сообщил об отсутствии необходимости менять резину на зимнюю в Москве

Московским автомобилистам пока не стоит спешить с заменой летней резины на зимнюю, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Метеоролог отметил, что в ближайшие дни в столице ожидаются достаточно высокие температуры – от шести до 12 градусов тепла.

По словам Вильфанда, устойчивый переход температуры через ноль градусов в Москве обычно происходит в конце первой декады ноября. «Какие тут колеса зимние? Нет никакой необходимости, поэтому пока еще рановато», – подчеркнул он. Эксперт также добавил, что более точные прогнозы можно будет сделать после 20 октября.

Таким образом, автомобилистам рекомендуется ориентироваться на текущие погодные условия и не торопиться с заменой резины. Это поможет избежать ненужных расходов и повысит безопасность на дорогах, учитывая, что зимние шины менее эффективны на теплой дороге.

Ранее Вильфанд рекомендовал автомобилистам в Приволжском федеральном округе заменить летние шины на зимние из-за ожидаемых ночных заморозков до минус семи градусов, которые приведут к обледенению дорог. А министерство транспорта напомнило, что переход на зимние шины рекомендуется при среднесуточной температуре воздуха от 5 до 7 градусов.