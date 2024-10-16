Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
При пожаре на НПЗ в Венесуэле пострадал 21 человек
Пожар в резервуаре на НПЗ Ла-Салина в Венесуэле привел к травмам 21 человека
В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина произошел пожар, в результате которого травмы получили 21 человек, а причина инцидента связана с разрушением резервуара для хранения нефти.
По информации агентства Reuters, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина, принадлежащем государственной компании PDVSA, в венесуэльском штате Сулия. Сообщается, что огонь возник в резервуаре для хранения нефти, когда разрушилась его конструкция и последовал взрыв.
Начальник пожарной охраны уведомил, что все пострадавшие получили незначительные травмы, однако их количество может возрасти. PDVSA пока не дала никаких комментариев по поводу инцидента.
Агентство отмечает, что данное происшествие привлекло внимание местных властей и общественности, так как подобные инциденты на стратегически важных инфраструктурах создают риски не только для рабочих, но и для окружающей среды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган провинции Западная Ява пострадали не менее 20 человек. На нефтеперерабатывающем заводе в главном кувейтском порту Аль-Ахмеди начался пожар, на место прибывают пожарные. На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране вспыхнул крупный пожар, видео публикуют местные СМИ.