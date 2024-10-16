При пожаре на НПЗ в Венесуэле пострадал 21 человек

Пожар в резервуаре на НПЗ Ла-Салина в Венесуэле привел к травмам 21 человека

Tекст: Денис Тельманов

По информации агентства Reuters, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина, принадлежащем государственной компании PDVSA, в венесуэльском штате Сулия. Сообщается, что огонь возник в резервуаре для хранения нефти, когда разрушилась его конструкция и последовал взрыв.



Начальник пожарной охраны уведомил, что все пострадавшие получили незначительные травмы, однако их количество может возрасти. PDVSA пока не дала никаких комментариев по поводу инцидента.

Агентство отмечает, что данное происшествие привлекло внимание местных властей и общественности, так как подобные инциденты на стратегически важных инфраструктурах создают риски не только для рабочих, но и для окружающей среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган провинции Западная Ява пострадали не менее 20 человек. На нефтеперерабатывающем заводе в главном кувейтском порту Аль-Ахмеди начался пожар, на место прибывают пожарные. На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране вспыхнул крупный пожар, видео публикуют местные СМИ.