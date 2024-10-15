Выпускники академии Безрукова представили стратегии театров будущего

В Крыму выпускники академии Безрукова представили стратегии для театров России

Программа, запущенная в июне академией творческих индустрий «Меганом» совместно с Московским губернским театром при поддержке министерства культуры РФ, привлекла 40 художественных руководителей и главных режиссеров из 28 театров России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обучение длилось четыре месяца и проходило в три этапа: в Московском губернском театре, онлайн и в Крыму на площадке академии «Меганом». Участники программы изучали стратегическое планирование, управление творческими коллективами и взаимодействие с органами власти. Итогом их работы стали стратегии развития театров, основанные на традиционных ценностях.

Художественный руководитель программы Сергей Безруков отметил, что целью было объединение знаний и методов для создания театров будущего, которые отвечают современным вызовам. Стратегии охватывают такие направления, как драматический, семейный, экспериментальный и музыкальный театр.

Программа также включала разработку индивидуальных стратегий для каждого театра на ближайшие пять лет. Участники акцентировали внимание на темах инклюзии, повышения квалификации специалистов и взаимодействия с государственной властью. Директор Московского губернского театра Лариса Вильясте, подчеркнула важность наставничества как элемента развития театрального искусства.

Одним из результатов стала иммерсивная выставка «Театральная карта России», представляющая проекты и миссии театров. Также была представлена игра «МИР ТЕАТР», созданная на основе анализа 400 спектаклей, с целью популяризации театра через интерактивные форматы.