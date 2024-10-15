Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.0 комментариев
Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
Мужчина, дрейфовавший 67 дней в Охотском море с телами своих близких, сообщил об отсутствии сил после спасения рыбаками.
Первое, что сказал мужчина после спасения, было «сил мало», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.
В ответ рыбаки успокоили его, обещая быстро закончить спасательную операцию. Мужчина был истощен и сильно обезвожен, но, к счастью, выжил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море спасатели обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек. Стало известно, что Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний сын Илья отправились в августе в путешествие из Хабаровска на Сахалин на катамаране, но через два дня на катамаране сломался двигатель и они начали дрейфовать.