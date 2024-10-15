Нефть подешевела на снижении геополитических рисков

Мировые цены на нефть снизились на 3% на некотором снижении геополитических рисков

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.52 снижалась на 3,06% – до 75,08 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,1%, до 71,54 доллара. Причем ранее в ходе торгов цена Brent впервые с 3 сентября опускалась ниже 75 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Эксперты обратили внимание на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху администрации США о том, что Израиль готов наносить удары по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана.

«Уменьшение масштабов удара снижает риски для поставок… Это выводит на первый план старые проблемы со спросом», – цитирует Bloomberg главу глобального отдела валютных и сырьевых товаров UBS Global Wealth Management Доминика Шнайдера.