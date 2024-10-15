МВФ сообщил о рекордном мировом госдолге в 100 трлн долларов

МВФ сообщил о превышении мировым госдолгом 100 трлн долларов в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором прогнозируется, что совокупный государственный долг всех стран в 2024 году превысит 100 трлн долларов, что составит около 93% мирового ВВП, сообщает ТАСС. Специалисты фонда ожидают, что долг будет продолжать расти до конца десятилетия и к 2030 году достигнет 100% от мирового ВВП.

«Показатель глобального государственного долга очень высок. Как ожидается, в 2024 году он превысит 100 трлн долларов и будет расти до конца десятилетия», – отметили специалисты фонда. Они подчеркнули, что хотя в некоторых странах долг может стабилизироваться или уменьшиться, он все равно останется выше, чем предполагалось до пандемии.

Доклад также указывает, что более половины мирового госдолга приходится на страны, где не ожидается стабилизации долга, а эти страны составляют около двух третей мирового ВВП. В последние десятилетия политическая дискуссия по вопросам бюджета все больше идет в направлении увеличения государственных расходов, что также способствует росту долговых обязательств.

МВФ отметил, что в этом году уровень государственного долга увеличился примерно на два процентных пункта, достигнув 93,2% мирового ВВП. Лидерами роста стали США и Китай, где долг увеличился более чем на 2,6 процентных пункта от ВВП соответственно.

Напомним, 3 октября государственный долг США увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов при наступлении нового финансового года.

Между тем по итогам 2023 года расходы Украины на обслуживание госдолга на душу населения достигли рекордного уровня как минимум с 2010 года, согласно информации ООН и украинской статслужбы.

В то же время Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения, уступая только Индии и Индонезии.