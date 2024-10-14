Стало известно о показаниях Скрипаля на слушаниях по делу об отравлении в Солсбери

Tекст: Елизавета Шишкова

В письменном заявлении Скрипаля, которое зачитал адвокат Эндрю О’Коннор, говорится, что он не помнил, чтобы сообщал о какой-либо угрозе своей жизни, как утверждала газета Daily Mail. Скрипаль обозначил, что его жизнь до отравления была обычной и он не получал предупреждений о возможных опасностях, сообщает ТАСС.



Скрипаль также рассказал, что не знал, какие организации отвечали за его безопасность в Британии, и отказался от дополнительных мер защиты, таких как смена имени. Ему было предложено жить в защищенной местности, но он предпочел оставаться в Солсбери, где взаимодействовал с соседями, включая бывших полицейских.

Его дом не был оборудован системой безопасности, и Скрипаль отказался от камер видеонаблюдения, не желая жить под наблюдением. Он не скрывал своего адреса и регистрировался в лондонских гостиницах под своим именем. Скрипаль утверждал, что отравление могло быть организовано с санкции высшего политического руководства России, хотя прямых доказательств у него нет.

Ранее Москва выразила готовность добиваться правды на фоне несостыковок по инциденту в Солсбери, при этом в марте 2024 года британская сторона впервые с 2018 года ответила на российский запрос по Скрипалям, при этом Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии.