Мишустин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Мишустин отметил достижения агропромышленного комплекса в поздравлении с праздником работников АПК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, сообщает ТАСС. В опубликованной на правительственном сайте поздравительной телеграмме он отметил значительные достижения отечественного агропромышленного комплекса.

Мишустин подчеркнул, что праздник встречается с серьезными достижениями, которые стали возможны благодаря профессионализму и самоотверженности работников. Он заверил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Премьер отметил продолжающуюся цифровую трансформацию отрасли, внедрение инноваций и биотехнологий, а также совершенствование социальной инфраструктуры сельских территорий. Важным направлением является подготовка и привлечение квалифицированных специалистов.

Мишустин выразил благодарность сельским труженикам за их нелегкий труд и любовь к родной земле. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября, установлен указом президента в 1999 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о рекордных урожаях в сельском хозяйстве в 2024 году, отметив выполнение показателей по важным продуктам, и сообщил, что Россия в 2024 году поставила рекорды по урожаю картофеля, по сбору овощей и фруктов. Мишустин также сообщил об удвоении производства сыра в России с введения санкций 2014 года.