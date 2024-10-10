Мишустин сообщил об удвоении производства сыра в России с введения санкций 2014 года

Tекст: Александра Юдина

По его словам, зафиксирован значительный рост производства сельскохозяйственной продукции в России с 2014 года, передает ТАСС.

Особое внимание Мишустин уделил увеличению производства сыра, отметив, что этот показатель удвоился со времени введения продовольственного эмбарго.

Также глава кабмина подчеркнул, что Россия каждый год собирает не менее 100 млн тонн зерна, а последние пять лет – более 120 млн тонн. В молочном животноводстве объемы выросли на 13%, в мясном – на 30%, а переработка увеличилась на 44%.

Мишустин также отметил ожидаемые хорошие результаты по урожаю риса, подсолнечника и овощей в этом году. По данным Минсельхоза, уже собрано около 120 млн тонн зерна, и премьер уверен, что итоги уборочной кампании будут весомыми.

Председатель правительства подчеркнул, что российские власти продолжает поддерживать агропромышленный комплекс, и в 2025 году планирует выделить на эти цели до 560 млрд рублей. Проект финансирования уже внесен в Госдуму.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада. Кроме того, российский лидер сообщил, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго оказало положительное влияние на российское сельское хозяйство.