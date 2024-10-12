Аэропорт Казани временно прекратил работу

Росавиация сообщила о временной приостановке рейсов в аэропорту Казани для безопасности полетов

Работа аэропорта Казани временно ограничена, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росавиации. Эти меры введены 12 октября с 8.40 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В связи с введением ограничений, аэропорт Казани временно не осуществляет приём и отправку авиарейсов. Причины и подробности этих мер пока не уточняются, однако такие меры, как правило, предпринимаются в ситуациях, когда необходимо усилить контроль за безопасностью.

Пассажиров призывают следить за обновлениями и уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков или через официальные источники аэропорта. В подобных ситуациях также рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании и планировать время в пути с учетом возможных задержек.

Напомним, 10 сентября ограничивали работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности, а 3 октября Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу Международного аэропорта Казани из-за технических причин.