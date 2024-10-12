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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    12 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    49 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    12 октября 2024, 09:27 • Новости дня

    Аэропорт Казани временно прекратил работу

    Росавиация сообщила о временной приостановке рейсов в аэропорту Казани для безопасности полетов

    Аэропорт Казани с 8.40 временно прекратил прием и отправку авиарейсов из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов.

    Работа аэропорта Казани временно ограничена, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росавиации. Эти меры введены 12 октября с 8.40 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    В связи с введением ограничений, аэропорт Казани временно не осуществляет приём и отправку авиарейсов. Причины и подробности этих мер пока не уточняются, однако такие меры, как правило, предпринимаются в ситуациях, когда необходимо усилить контроль за безопасностью.

    Пассажиров призывают следить за обновлениями и уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков или через официальные источники аэропорта. В подобных ситуациях также рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании и планировать время в пути с учетом возможных задержек.

    Напомним, 10 сентября ограничивали работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности, а 3 октября Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу Международного аэропорта Казани из-за технических причин.

    11 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

    В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

    Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

    Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

    Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.

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    11 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки

    Эксперт Шелков: У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки

    У россиян начали массово изымать закупленные в Казахстане иномарки
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российских граждан изъяли свыше 800 автомашин из-за серого импорта из Казахстана, рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

    Изъятие затронуло автомобили преимущественно корейских и японских марок, ввезенных по схеме серого импорта. Автомобили официально продавались в России, но были оформлены в кредит на граждан Казахстана, рассказал Шелков «Газете.Ru».

    По его словам, в 2023 году в Казахстане мошенники предлагали местным жителям оформлять автомобили на себя в кредит за вознаграждение около 400 тыс. рублей. Они обещали, что авто будут использованы таксопарками и автопрокатами, и предлагали выкупать их по сниженной цене. Однако в феврале 2024 года злоумышленники перестали вносить платежи, и банки начали предъявлять претензии казахстанцам.

    Когда обман вскрылся, казахстанские заемщики обратились в полицию, что привело к возбуждению уголовного дела и объявлению автомобилей в международный розыск. В ходе расследования выяснилось, что машины вывезли в Россию и продали с поддельными документами. Подозреваемый в организации схемы задержан.

    Такие автомобили начали изымать при обращении владельцев в ГИБДД. Часть машин задерживают и отправляют на спецстоянки, другие остаются у владельцев до решения суда.

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    11 октября 2024, 19:47 • Видео
    Урсула у Санду и битва за Молдавию

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    11 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    В Польше заявили о готовности атаковать Петербург

    В Польше заявили о готовности атаковать Петербург в случае конфликта с Россией

    В Польше заявили о готовности атаковать Петербург
    @ Postimees/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу, сообщили СМИ.

    Как пишет «Bild на русском» (признано в РФ иноагентом), Анджейчак подчеркнул, что атака должна произойти в первую минуту конфликта, и удар будет нанесен по стратегическим объектам в радиусе 300 километров от города, передает РИА «Новости».

    Кроме этого, он указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров. Эти ракеты предназначены для использования в случае войны с Россией. Такое заявление свидетельствует о серьезности намерений польской стороны в контексте защиты своих интересов и готовности к возможным боевым действиям.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    Стало известно, что в Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел

    В Курской области 1,5 тыс. украинских боевиков попали в котел
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах, сообщают Telegram-каналы.

    Российские силы ведут зачистку в Любимовке, Шептуховке, Леонидово, Михайловке и Зеленом Шляхе, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Оценив не самые приятные перспективы, ВСУ уходят из деревни Леонидово. Пока малыми группами, на бронированной технике. Параллельно подтягивая резервы к границе со стороны Сумской области», – говорится в сообщении канала.

    Село Ольговка находится в Кореневском районе Курской области, на расстоянии около 19 километров от границы с Украиной. На прошлой неделе украинские силы пытались доставить технику и боекомплект в Ольговку, однако их колонна была уничтожена российской артиллерией и беспилотниками на трассе, ведущей в Коренево.

    Ранее источник сообщал, что российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы. До этого в пятницу военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

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    11 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке

    Ura.Ru: Суровикин представляет интересы России на спецзадании в Африке

    Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании в Африке
    @ Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал армии Сергей Суровикин отпраздновал 58-летие, находясь на спецзадании в Африке, следует из опубликованного фото в Сети.

    Генерал армии Сергей Суровикин отмечает свой 58-й день рождения, он сейчас находится в Африке, где выполняет специальное задание, представляя интересы России. По информации источников, Суровикин в полном порядке и в отличной физической форме, передает Ura.Ru.

    В подтверждение этого Ura.ru опубликовало недавно сделанные, предположительно в Африке, фото генерала.

    Сергей Суровикин родился в Новосибирске и начал свою военную карьеру с командования 34-й мотострелковой дивизией в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В 2008 году он занял пост начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России и вскоре стал руководителем штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2011 году ему доверили подготовку создания военной полиции при Минобороны, что подчеркнуло его значимость в военной структуре страны.

    Суровикин заслужил звание Героя России за координацию российской группировки в Сирии в 2017 году. Затем он возглавил Воздушно-космические силы России. Осенью 2022 года генерал руководил объединенной группировкой войск РФ на Украине, где создал известную «линию Суровикина», разрушившую планы украинских вооруженных сил по наступлению на Крым. С 2023 года он отстаивает интересы России в Африке, продолжая служить стране.

    Ранее сообщалось, что осенью 2023 года экс-командующий Объединенной группировкой ВС России на Украине генерал Сергей Суровикин перешел на новую работу.

    Позже в Сети появилось фото Суровикина, сделанное за границей, и указывалось, что снимок сделан в Алжире.

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    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    11 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    Трактора и автомобили фермеров приграничья Курской области угнали на Украину
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области потеряли имущество и урожай из-за вторжения украинских военных, оценивая ущерб в сотни миллионов рублей, сообщили фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области.

    По словам фермера Сергея Ламанова из Суджанского района, 6 августа над его домом пролетело около 100 дронов, потом они бросили их считать. На следующий день насчитали еще 60 и затем тоже бросили. 7 августа пошли танки, и фермерам пришлось уехать «в шлепках и шортах», передает РБК. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там остались, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», – перечислили фермер.

    Сейчас техники уже нет, он написал заявление в военную прокуратуру. Ущерб он оценил в 200 млн рублей. Александр Корниенко, другой фермер из того же района, оценил свои потери в 30–40 млн рублей.

    Помимо фермеров пострадали и предприятия. Суджанский мясокомбинат, по словам управляющего Михаила Куденцова, потерял большую часть своей техники и сырья. По данным GPS-трекеров, установленных на них, часть техники была вывезена на Украину: видно, что машины теперь находятся в Сумской, Харьковской, Киевской областях.

    В сентябре врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, составляет 85 млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается – уничтожены посевы, урожай, погиб скот. По данным курского отделения «Деловой России», от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    11 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Российские военные спасли из плена 56 жителей Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ, сообщили в областном правительстве.

    В Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуированы семеро местных жителей, а из Большесолдатского – шестеро. Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение региональных властей.

    Напомним, в четверг руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    11 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Суд Курска арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключены семеро украинских боевиков, их подозревают в серии преступлений, в том числе особо тяжких, решение принял Ленинский райсуд Курска.

    Меры пресечения были приняты на основании ходатайств Главного военного следственного управления Следственного комитета России, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

    В четверг глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщал, что боевики ВСУ взяли в заложники мирных жителей в Судже. До этого Россия на форуме ОБСЕ обещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    11 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    Лазарева прокомментировала объявление ее в международный розыск
    Лазарева прокомментировала объявление ее в международный розыск
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов) заявила, что намерена прояснить ситуацию.

    В своем заявлении в социальных сетях Лазарева сообщила, что она «будет давать обязательно» комментарии по этому поводу. Она также считает, что у правоохранителей нет достаточных причин для объявления ее в международный розыск через Интерпол, передает RT.

    Лазарева добавила, что намерена разобраться с возникшей ситуацией, которую назвала «неразберихой».

    11 октября стало известно, что Татьяна Лазарева объявлена Россией в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Верховный суд отказал Татьяне Лазаревой в удовлетворении иска об исключении ее из реестра иноагентов. В июне Лазареву внесли в перечень террористов и экстремистов, а в июле ее заочно арестовали за оправдание терроризма. Она заявляла в соцсетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города.

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    11 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    В Тбилиси призвали преклонить колени перед украинскими футболистами
    В Тбилиси призвали преклонить колени перед украинскими футболистами
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители радикальных грузинских молодежных организаций распространяют в социальных сетях призыв собраться вечером в пятницу на площади Свободы в Тбилиси и преклонить колени перед украинскими футболистами в связи с матчем Лиги Наций Украина – Грузия в Познани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Встанем на колени на площади Свободы в честь Украины, которая воюет и за Грузию», – пишут они. Также в социальных сетях предлагают уступить этот матч украинцам, так как «нельзя выигрывать у воюющей страны». Другие пользователи в своих комментариях называют подобные призывы «помешательством».

    Между Киевом и Тбилиси сейчас разгорается новый скандал – Украине не нравится, что на баннерах правящей «Грузинской мечты» перед выборами в парламент 26 октября размещены фотографии разрушений на Украине, а по соседству на них изображения мирной Грузии.

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    Цены на еду начали разрушать Францию

    Массовые беспорядки вспыхнули еще на одной территории, оставшейся у Франции от ее былого имперского прошлого – карибском острове Мартиника. Население этого тропического райского уголка живет в нищете именно благодаря специфике французских законов. О чем идет речь и почему происходящее является симптомом крайне опасного для Франции кризиса? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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