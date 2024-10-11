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В Госдуме высказались против лишения депутатов мандатов при выходе из партии
Депутат Матвейчев: Законопроект о лишении статуса депутата при выходе из партии контрпродуктивен
В случае принятия законопроекта о лишении статуса депутата при выходе из партии депутат будет работать не для народа, а для того, чтобы понравиться партийному начальству, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. В пятницу соответствующий законопроект внесла в Госдуму партия «Справедливая Россия».
«Такой законопроект контрпродуктивен», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи («Единая Россия»).
Для примера собеседник представил ситуацию, при которой депутат регионального заксобрания должен проголосовать за закон по требованию партийного руководства из соображений популизма, «а этот человек профессионал и понимает, что для жителей региона такое голосование будет вредным».
«Допустим, совесть не может позволить ему проголосовать так, как его, например, просят коллеги из Москвы, по чисто популистским соображениям. После этого его исключают из партии по решению партийной верхушки и затем лишают мандата. Этот человек может быть председателем комитета, но партийные бонзы нанесли по нему удар», – рассуждает Матвейчев.
При таком подходе «порядка в стране не будет». По его словам, «депутатов выбирает народ, который смотрит на профессионализм и репутацию кандидатов», поэтому в случае принятия закона «депутат будет работать не для народа, а для того, чтобы понравиться партийному начальству».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» (СЗРП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Действие закона предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан с целью повышения роли партий в политической жизни общества. «В случае выхода депутата из партии создаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение относительно личности тех кандидатов, которым избиратели оказали доверие, ориентируясь в первую очередь на программу той партии, в список которой был включен кандидат в депутаты, который в результате выборов получает статус депутата», – пишут авторы инициативы.