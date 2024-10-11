Губернатор Забайкалья извинился за инцидент с пальцем

Губернатор Осипов извинился перед главой Карымского лесничества за инцидент

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес извинения главе Карымского лесничества Елене Шаляпиной за недавний инцидент, сообщает «Газета.Ru».

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как Осипов ковыряется в носу и вытирает палец о подчиненную. Этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс.

Источник в правительстве края подтвердил, что губернатор связался с Шаляпиной по телефону. «Губернатор звонил Елене. Они поговорили, Осипов извинился. Елена не в обиде», – сообщил источник.

На момент публикации не удалось получить комментарии от самой Шаляпиной. Она не отвечают на звонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявлял, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей, а партия «Единая Россия» разработала проект «о хамстве чиновников», включающий штрафы до 150 тыс. рублей и дисквалификацию для госслужащих.