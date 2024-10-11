Отец лауреата Нобелевской премии по литературе не поверил в победу дочери

Южнокорейский писатель Хан Сын Вон удивился присуждению дочери в Нобелевской премии по литературе

Tекст: Вера Басилая

Хан Сын Вон рассказал, что когда ему позвонил репортер, чтобы узнать его реакцию на новость, он ответил: «О чем вы говорите? Может быть вас ввели в заблуждение фейки?», передает ТАСС.

Писатель также отметил, что Шведская академия часто выбирает писателей и поэтов постарше, поэтому он думал, что его дочери, возможно, придется подождать еще несколько лет. Хан Ган, родившаяся 27 ноября 1970 года, также была удивлена и польщена решением Нобелевского комитета. По словам писательницы, новость о награде пришла к ней после ужина с сыном.

Хан Ган, известная благодаря своим романам «Вегетарианка» и «Человеческие поступки», стала вторым гражданином Республики Корея, удостоенным Нобелевской премии. В 2000 году Нобелевскую премию мира получил президент Ким Дэ Чжун. После объявления о награде два крупнейших книжных онлайн-магазина Южной Кореи продали около 130 тыс. книг Хан Ган менее чем за сутки.

Хан Ган была объявлена лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года за «мощную поэтическую прозу, которая борется с историческими травмами и демонстрирует хрупкость человеческой жизни».

