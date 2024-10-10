Объявлена лауреат Нобелевской премии по литературе 2024 года

Tекст: Вера Басилая

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года объявлена южнокорейская писательница Хан Ган. Писательницу отметили за «мощную поэтическую прозу», передает ТАСС.

Нобелевскую премию по литературе присуждает Шведская академия, в состав которой входят 18 членов. Процессом отбора занимается Нобелевский комитет по литературе, состоящий из шести человек, включая членов Академии и независимых экспертов, избираемых на трехлетний срок.

Выдвижение кандидатов начинается в сентябре и продолжается до конца января следующего года. Кандидатуры могут предлагать члены Академии, профессора литературы и лингвистики, лауреаты предыдущих лет и председатели писательских организаций, получившие специальные приглашения. В апреле комитет составляет список из 15–20 кандидатов, который затем сокращается до пяти. Окончательное решение принимается большинством голосов членов Академии в начале октября.

История Нобелевской премии по литературе начинается с 1901 года, когда первым лауреатом стал французский поэт Сюлли-Прюдом. Среди известных лауреатов – Бернард Шоу, Томас Манн, Герман Гессе, Уильям Фолкнер и Пабло Неруда. В 1953 году премия была вручена Уинстону Черчиллю, а в 2023 году – норвежцу Юну Фоссе.

Среди лауреатов премии 17 женщин, первой из которых в 1909 году стала шведская писательница Сельма Лагерлёф. Последняя женщина, получившая премию, – Анни Эрно в 2022 году за выдающиеся литературные достижения. Лауреаты обычно награждаются за совокупность творчества, но девять человек получали премию за конкретное произведение.

Среди соотечественников лауреатами стали Иван Бунин, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и Светлана Алексиевич. Борис Пастернак в 1958 году отказался от премии под давлением властей СССР, но его награды были вручены сыну писателя в 1989 году. Жан-Поль Сартр также отказался от награды из-за несогласия с подходом академиков.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года была присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе.



В 2022 году Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно.

