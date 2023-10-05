Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе

Tекст: Ольга Никитина

Литератор стал лауреатом за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое», передает ТАСС мотивировочную часть решение комитета.

Нобелевскую премию присуждает Шведская академия в Стокгольме, членами которой являются 18 человек. Нобелевский комитет по литературе состоит из шести человек, в том числе члены Академии, которые избираются на трехлетний период, а также независимые эксперты. Лауреата определяют академики в начале октября большинством голосов, а о присуждении награды писателю сообщают за полчаса до объявления его имени.

Первым этой награды в 1901 году был удостоен французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом. В списке лауреатов до сего дня значились 119 человек (из них 17 – женщины), в том числе ирландский драматург и романист Бернард Шоу (1925), немецкие писатели Томас Манн (1929) и Герман Гессе (1946), американцы Уильям Фолкнер (1949) и Эрнест Хемингуэй (1954), чилийский поэт Пабло Неруда (1971), колумбийский прозаик Габриэль Гарсиа Маркес (1982).

В 1953 году «за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство» был отмечен премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Шесть наших соотечественников становились лауреатами премии: Иван Бунин (1933), Михаил Шолохов (1965; за роман «Тихий Дон»), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987); Светлана Алексиевич (2015; белорусский литератор, пишущая на русском языке). В 1958 году от премии под давлением властей отказался Борис Пастернак. Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года.

Средний возраст лауреатов – 65 лет. Редьярд Киплинг, удостоенный премии в 41 год (1907), стал самым молодым ее обладателем. А 88-летняя Дорис Лессинг (2007) стала самым пожилым лауреатом.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля.