Синоптик сказал, сколько продержится бабье лето в Москве

Леус: Бабье лето продержится в Москве до конца недели

Tекст: Вера Басилая

По словам Леуса, период бабьего лета в Москве, который начался в октябре, завершится к концу рабочей недели, в Москве и области ожидается небольшая облачность без осадков, передает ТАСС.

Синоптик уточнил, что в Москве максимальная температура воздуха составляет сегодня от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов. Ветер дул восточный со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление начнет падать, однако показатели барометра останутся выше нормы, на уровне 751 мм ртутного столба, при норме 748 мм ртутного столба для Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в центральной части России будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса.