В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Синоптик сказал, сколько продержится бабье лето в Москве
Леус: Бабье лето продержится в Москве до конца недели
В Москве и области к концу рабочей недели ожидается завершение теплого периода, которое будет сопровождаться падением атмосферного давления, но пока без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, период бабьего лета в Москве, который начался в октябре, завершится к концу рабочей недели, в Москве и области ожидается небольшая облачность без осадков, передает ТАСС.
Синоптик уточнил, что в Москве максимальная температура воздуха составляет сегодня от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов. Ветер дул восточный со скоростью 4–9 м/с.
Атмосферное давление начнет падать, однако показатели барометра останутся выше нормы, на уровне 751 мм ртутного столба, при норме 748 мм ртутного столба для Москвы.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в центральной части России будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса.