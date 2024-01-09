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Российские военные поразили свыше ста артиллерийских подразделений ВСУ
Российские военные поразили 109 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки
Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС России уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики.
На Купянском направлении потери противника составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
На Краснолиманском направлении уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».
На Донецком направлении общие потери противника составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении уничтожено до 80-ти военнослужащих ВСУ и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском направлении входе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10546 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14538 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7676 орудий полевой артиллерии и минометов противника.