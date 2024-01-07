У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
В Токио отменили более 200 авиарейсов
В Токио отменили более 200 авиарейсов из-за последствий столкновения двух самолетов второго января
В токийском аэропорту Ханэда отменили 208 авиарейсов из-за последствий столкновения и возгорания двух самолетов, произошедших во вторник, 2 января.
Об отмене рейсов сообщил японский телеканал NHK, который подчеркнул, что это решение затронет планы 31 тысячи человек, передает ТАСС.
Ожидается, что в понедельник 8 января авиасообщение будет почти полностью восстановлено.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер японской авиакомпании JAL, столкнувшийся во вторник в аэропорту Токио с военным самолетом береговой охраны, перед инцидентом получил от авиадиспетчерской службы разрешение на посадку.
При этом экипаж продублировал полученное от диспетчеров разрешение.
В момент столкновения в пассажирском самолете находилось 379 человек, в том числе восемь младенцев, всем им удалось выбраться из горящей машины. В военном самолете находились шесть человек, пять из них погибли.