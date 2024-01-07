В Токио отменили более 200 авиарейсов из-за последствий столкновения двух самолетов второго января

Tекст: Денис Тельманов

Об отмене рейсов сообщил японский телеканал NHK, который подчеркнул, что это решение затронет планы 31 тысячи человек, передает ТАСС.

Ожидается, что в понедельник 8 января авиасообщение будет почти полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер японской авиакомпании JAL, столкнувшийся во вторник в аэропорту Токио с военным самолетом береговой охраны, перед инцидентом получил от авиадиспетчерской службы разрешение на посадку.

При этом экипаж продублировал полученное от диспетчеров разрешение.

В момент столкновения в пассажирском самолете находилось 379 человек, в том числе восемь младенцев, всем им удалось выбраться из горящей машины. В военном самолете находились шесть человек, пять из них погибли.