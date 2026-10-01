Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин выразил надежду на конструктивные отношения с Японией
Президент Владимир Путин выразил надежду на возобладание в Японии настроя на конструктивные взаимоотношения с Москвой в интересах обеих стран.
«Надеемся, что и со стороны японского правящего класса, со стороны Японии будет такой же настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран», – сказал глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».
При этом Москва обеспокоена планами Токио по милитаризации. Российский лидер подчеркнул, что создание военно-политических блоков в регионе вызывает тревогу. Он добавил, что подходы России к Японии за последние два с половиной года остались неизменными, тогда как позиция Токио поменялась.
Несмотря на трудности политического характера и недружественные шаги японского правительства, ряд крупных японских компаний продолжают работать в России. Власти поддерживают таких партнеров наравне со всеми, кто сохраняет сотрудничество с Россией, добавил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об изменении позиции Японии по мирному договору.
Глава государства подчеркнул отсутствие военных угроз и претензий к Токио.
В августе текущего года российский лидер впервые посетил курильский остров Итуруп.