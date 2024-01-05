В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Житель Якутии поломал подсвечники и устроил драку в храме в Самарской области
В городе Новокуйбышевск в Самарской области задержали дебошира, устроившего драку в местном храме, он находился в состоянии опьянения, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Экипаж росгвардейцев получил сообщение об инциденте в одном из храмов, священнослужитель пояснил прибывшим патрульным, что в церковь пробрался неизвестный, он ломал подсвечники, бранился и устроил драку, сообщается на сайте ведомства.
Нарушитель не реагировал на просьбы успокоиться, его задержали. По данным Росгвардии, им оказался житель Якутии 1997 года рождения, он находится в розыске по делу о мошенничестве.
Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.