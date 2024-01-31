Япония заподозрила КНДР в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах

В Японии считают, что КНДР может разместить на крылатых ракетах ядерное оружие

Tекст: Денис Тельманов

«Для этого необходимо еще большее уменьшение размера ядерного оружия. Но для того, чтобы понять, располагает ли Северная Корея такими технологиями, необходим тщательный анализ», – приводит ТАСС слова Хаяси.

Он напомнил, что Северная Корея проводит пуски ракет с различных платформ, таких как подводные лодки, пусковые установки на железнодорожных вагонах «для того, чтобы затруднить выявление и перехват для укрепления своих возможностей неожиданных атак», - сказал Хаяси.

Ранее Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что КНДР запустила стратегическую крылатую ракету «Хвасаль-2». Перед этим Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.

Кроме того, КНДР провела первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», которая в настоящее время находится на стадии разработки.