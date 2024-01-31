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Япония заподозрила КНДР в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах
В Японии считают, что КНДР может разместить на крылатых ракетах ядерное оружие
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Северная Корея хочет размещать на крылатых ракетах ядерное оружие.
«Для этого необходимо еще большее уменьшение размера ядерного оружия. Но для того, чтобы понять, располагает ли Северная Корея такими технологиями, необходим тщательный анализ», – приводит ТАСС слова Хаяси.
Он напомнил, что Северная Корея проводит пуски ракет с различных платформ, таких как подводные лодки, пусковые установки на железнодорожных вагонах «для того, чтобы затруднить выявление и перехват для укрепления своих возможностей неожиданных атак», - сказал Хаяси.
Ранее Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что КНДР запустила стратегическую крылатую ракету «Хвасаль-2». Перед этим Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.
Кроме того, КНДР провела первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», которая в настоящее время находится на стадии разработки.