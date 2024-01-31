Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых и добровольную мобилизацию женщин

Tекст: Денис Тельманов

Постановке на воинский учет будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете», – передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

По его словам, есть случаи, когда представители военкоматов «ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы, но они не должны этого делать.

Зеленский добавил, что попросил военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект о новых правилах мобилизации, сделать так, чтобы у военкомов не было шансов ходить по улицам и раздавать повестки.