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В столкновении вахтового автобуса и грузовика в Татарстане пострадали десять человек
Десять человек пострадали в результате столкновения вахтового автобуса и грузовика на трассе Казань – Ульяновск, трое из них госпитализированы, сообщили в Минздраве Татарстана.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Казань – Ульяновск пострадали десять человек, семь пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы в ГКБ 7 Казани, передает ТАСС.
Там добавили, что троих пострадавших госпитализировали в отделение травматологии, оперативное вмешательство им не потребовалось, еще четыре пациента, отпущены на амбулаторное лечение.
Ранее автобус с вахтовиками столкнулся с фурой под Елабугой.