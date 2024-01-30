В столкновении вахтового автобуса и грузовика в Татарстане пострадали десять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Казань – Ульяновск пострадали десять человек, семь пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы в ГКБ 7 Казани, передает ТАСС.

Там добавили, что троих пострадавших госпитализировали в отделение травматологии, оперативное вмешательство им не потребовалось, еще четыре пациента, отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее автобус с вахтовиками столкнулся с фурой под Елабугой.