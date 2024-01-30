Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Центр Грабаря заявил о соответствующих нормам условиях хранения «Троицы» в храме
Условия хранения иконы Андрея Рублева «Троица» в храме Христа Спасителя соответствуют необходимым нормам, заявил гендиректор Всероссийского научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.
По его словам, есть уверенность в том, что состояние иконы будет стабильно, как во время нахождения в Центре им. Грабаря, передает ТАСС.
Он напомнил, что икона находилась в центре полгода. За это время специалисты центра и работники Третьяковской галереи наблюдали за ее состоянием.
Напомним, икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня.