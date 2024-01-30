Центр Грабаря заявил о соответствующих нормам условиях хранения «Троицы» в храме

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, есть уверенность в том, что состояние иконы будет стабильно, как во время нахождения в Центре им. Грабаря, передает ТАСС.

Он напомнил, что икона находилась в центре полгода. За это время специалисты центра и работники Третьяковской галереи наблюдали за ее состоянием.

Напомним, икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня.