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ЦБ пообещал раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке
Банк России: С февраля начнет раскрываться больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке
Банк России с февраля этого года начнет раскрывать больше деталей касательно обсуждений решений по ключевой ставке, следует из заявления регулятора.
Уточняется, что ЦБ обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки, передает ТАСС.
Регулятор отмечает, что такое решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики ЦБ, главной целью которого является детальное обнародование логики принятия решений по ключевой ставке.
Так, резюме будет публиковаться с февраля этого года на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке. Также регулятор сделает более кратким формат пресс-релиза по ключевой ставке.
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