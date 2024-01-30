ЦБ пообещал раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке

Банк России: С февраля начнет раскрываться больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что ЦБ обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнет публиковать резюме обсуждения ключевой ставки, передает ТАСС.

Регулятор отмечает, что такое решение принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики ЦБ, главной целью которого является детальное обнародование логики принятия решений по ключевой ставке.

Так, резюме будет публиковаться с февраля этого года на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке. Также регулятор сделает более кратким формат пресс-релиза по ключевой ставке.

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