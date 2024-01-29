Продюсер Бардаш: Я прозрел на выставке «Россия» от масштаба происходящего в стране

Tекст: Алексей Дегтярев

В эфире программы «КонсерВатники» на «Радио России» продюсер заявил, что посещение выставки стало для него откровением, он осознал, насколько «огромные, масштабные процессы происходят в России».

По его словам, многие жители страны из-за таких процессов даже не знают о конфликте на Украине, они «могут позволить себе жить», и в этом огромная заслуга руководства страны.

Напомним, в конце января основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Бардаш получил российское гражданство. Он родом из Луганской области, проживал в Киеве, после начала СВО переехал в Россию.

Международная выставка-форум «Россия» открыта в Москве на ВДНХ. Ее задача – представить широкой аудитории достижения страны в самых разных отраслях, показать россиянам современную Россию. Участниками выставки стали все 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Выставка открыта для всех желающих со вторника по воскресенье.

«Это удачный эксперимент, нам хотелось показать, что сделано за последние десятилетия, пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, что удалось, может быть, где-то что-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа привела к таким результатам, о части которых можно рассказать и показать [их] на этой выставке», – указывал президент Владимир Путин. Он отметил, что работа выставки может быть продлена и после 12 апреля – на летний период.