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В Норвегии уличили ЕС в переписывании истории
Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом
Пленных из Освенцима, крупнейшего нацистского концлагеря в истории, освободила именно Красная армия, а не союзные войска, заявил преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен, ответив на высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По словам Гленна, высказывания фон дер Ляйен – смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Он добавил, что Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия, передает URA.RU.
В честь годовщины освобождения Освенцима Еврокомиссия опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен. Согласно ему, военнопленных освободили союзные войска, а не Красная армия.
Напомним, постпредство России при ЕС сообщило, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».