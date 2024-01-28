Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Гленна, высказывания фон дер Ляйен – смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Он добавил, что Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия, передает URA.RU.

В честь годовщины освобождения Освенцима Еврокомиссия опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен. Согласно ему, военнопленных освободили союзные войска, а не Красная армия.

Напомним, постпредство России при ЕС сообщило, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».