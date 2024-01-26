  • Новость часаПутин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
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    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 20:59 • Новости дня

    Путин поставил задачу по развитию экономических возможностей Петербурга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Петербурга и Ленинградской области дал поручение нарастить экономические возможности города и региона.

    «Нам необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области. Что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Одним из ключевых направлений развития экономических возможностей Петербурга Путин назвал укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение и фармацевтика. В числе приоритетных задач также реализация потенциала сферы услуг и креативных индустрий и расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов.

    Напомним, в четверг вечером Путин прибыл в Петербург, рабочая программа главы государства в Северной столице началась с посещения верфи «Балтийского завода», где он принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград».

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации в Петербурге.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    26 января 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами-участниками спецоперации.

    «Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО – скорее всего, французские», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что точный ответ будет известен через несколько дней.

    Ранее глава государства отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    26 января 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 будут опубликованы, их должны знать жители Украины

    Путин: Итоги расследования по Ил-76 должны знать жители Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 надо опубликовать по максимуму, чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

    «Там черные ящики есть, все сейчас будет собрано, показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», – цитирует президента РИА «Новости».

    Следственный комитет России указывал, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области на Украине.

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    26 января 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    Путин: Ил-76 с украинскими военнопленными сбила ПВО Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две ракеты по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту выпустила противовоздушная оборона Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками специальной военной операции.

    «Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин исключил версию с «дружественным огнем» российских военных, пояснив, что это невозможно из-за технических особенностей и системы «свой – чужой».

    «Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что результаты расследования по сбитому в Белгородской области Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    26 января 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин дал поручение о присвоении статуса ветерана участвовавшим в СВО без контракта

    Tекст: Ольга Никитина

    Участники специальной военной операции (СВО) смогут получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    «Внести в нормативные правовые акты России изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, в ходе специальной военной операции», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами семей погибших участников специальной военной операции, состоявшейся 7 января 2024 года.

    Еще одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения. Поручение дано правительству России, оно должно быть выполнено до 1 апреля.

    Кроме того, глава государства дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев.

    Также Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников СВО. Доклад глава государства ожидает до 1 апреля 2024 года.

    Ранее Путин призвал укреплять систему соцгарантий для бойцов спецоперации.

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    26 января 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что помощь участникам СВО оказывают жители всех регионов России. «19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, – 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», – отметил президент.

    В пятницу в Кремле анонсировали встречу Путина со студентами – участниками СВО в Корабелке.

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    26 января 2024, 18:15 • Новости дня
    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина

    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах президента

    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила процедуру проверки подписей избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента на выборах в 2024 году, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

    Было проверено 60 тыс. выбранных случайным методом подписей из 315 тыс. сданных, сообщил Булаев, передает ТАСС. Выборка осуществлялась в соответствии с законодательством и нормативами ЦИК, подчеркнул он.

    «Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина», – сказал Булаев.

    Зампред ЦИК отметил, что собранные в поддержку Путина подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

    В понедельник подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК.

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    26 января 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин заявил о привилегированном стратегическом партнерстве России и Индии

    Путин: Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с национальным праздником – Днем республики, отметив, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией.

    «Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин заявил, что Россия «дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства между государствами». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», – говорится в телеграмме президента.

    Глава государства также пожелал руководителям Индии здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны – благополучия и процветания.

    В середине января Путин провел телефонные переговоры с Моди.

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    26 января 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: Признать ГУР и СБУ террористами может только суд

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на вопрос о признании ГУР и СБУ террористическими организациями заявил, что сделать это может только суд.

    «Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было – эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит», – сказал Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге, отвечая на один из вопросов, передает РИА «Новости».

    Президент напомнил, что соответствующие меры приняты в отношении запрещенных в России «Правого сектора» (признан экстремистским) и террористических «Айдара» и «Азова».

    «Действительно, такие организации, как «Правый сектор» там, «Айдар» какой-то, еще там, я не знаю, «Азов», какие-то другие организации, которые функционируют на территории сегодняшней Украины, они признаются террористическими. Такими и являются. И по своей идеологии, и по практике того, что они делают. Это так и есть», – уточнил Путин, добавив, что в части государственных структур «это, пожалуй, даже должно быть не судебное решение», потому что «это – политика историческая».

    Ранее СК обнаружил татуировки «Азова» на телах погибших при крушении Ил-76.

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    26 января 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для прошедших СВО бойцов
    Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для прошедших СВО бойцов
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Необходимо сделать психологическую реабилитацию для вернувшихся из зоны боевых действий обязательной, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    Путин, комментируя слова участника встречи о том, что некоторые солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не знают об этом недуге и о том, что есть качественная помощь специалистов, отметил, что «можно сделать это обязательным», передает ТАСС.

    «Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами. Фонд «Защитников Отечества», мне кажется, организует. Да, это большой объем работы, но зато это будет не так, чтобы кто-то чувствовал потребность, обратился и стесняется, а нет, все проходят», — добавил он.

    Глава государства подчеркнул, что по международной практике порядка 50% прошедших боевые действия нуждаются в работе с психологом, но в России к ним обращаются всего 20%.

    «Здесь нет ничего зазорного – поработать со специалистом, или чтобы специалист поработал с теми, кто нуждается в такой поддержке. Но многие не обращаются, потому что считают, что это проявление какой-то слабости характера, еще чего-то. Это же просто особенности центральной нервной системы каждого человека. Здесь нет ничего такого необычного, просто специалисты настраивают, восстанавливают человека и так далее», – уточнил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.

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    26 января 2024, 13:27 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина со студентами – участниками СВО в Корабелке

    Кремль: Путин пообщается со студентами – участниками СВО в Корабелке

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в пятницу посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (Корабелку), он пообщается со студентами – участниками спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе посещения президентом университета состоится «очень важное общение со студентами – участниками СВО», передает ТАСС.

    Песков пояснил, что Путин в пятницу работает в Санкт-Петербурге, где запланирован ряд мероприятий.

    В частности, президент проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации и примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград».

    Накануне Путин посетил Калининград. На совещании по социально-экономическому развитию региона он заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие области с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.

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    26 января 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин: Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине для защиты своих интересов, она пытается вооруженными средствами прекратить ту войну, что велась Киевом в Донбассе с 2014 года, у Москвы не было других мотивов, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Не было никаких других соображений, кроме одного – защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», – цитирует ТАСС Путина.

    «Это не начало войны. Они [киевские власти] сами начали войну в Донбассе. Это попытка прекратить эту войну вооруженными средствами. Мы добьемся реализации поставленных нами задач и целей», – заверил президент.

    Ранее Путин заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек.

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    26 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин начал рабочую программу в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал программу работы в Петербурге, куда он прибыл после визита в Калининградскую область.

    Рабочая поездка главы государства в Северную столицу стартовала с посещения верфи «Балтийского завода», там он принимает участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.

    Путин прибыл в Петербург после посещения Калининградской области, где поздравил студентов Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта с Татьяниным днем, пообщался с молодежью и обсудил проблемы развития региона на совещании по социально-экономическому развитию.

    В ходе поездки Путин также ознакомился с проектами строительства университетского кампуса, получившего название «Кантиана», филиалов Третьяковской галереи и Большого театра. Кроме того, глава государства осмотрел «Онкологический центр Калининградской области», расположенный в поселке Родники Гурьевского района.

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    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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