Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.21 комментарий
Путин поставил задачу по развитию экономических возможностей Петербурга
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Петербурга и Ленинградской области дал поручение нарастить экономические возможности города и региона.
«Нам необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области. Что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Одним из ключевых направлений развития экономических возможностей Петербурга Путин назвал укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение и фармацевтика. В числе приоритетных задач также реализация потенциала сферы услуг и креативных индустрий и расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов.
Напомним, в четверг вечером Путин прибыл в Петербург, рабочая программа главы государства в Северной столице началась с посещения верфи «Балтийского завода», где он принял участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград».