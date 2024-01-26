В НАО решили открыть центр дневного пребывания для детей с инвалидностью

Львова-Белова предложила открыть центр дневного пребывания для детей с инвалидностью в НАО

Tекст: Валентина Григоренко

Львова-Белова обсудила с главой региона Юрием Бездудным конкретные действия по стратегическим программам с целью защиты детства. Стороны договорились об открытии подросткового центра, чтобы подростки Нарьян-Мара могли проводить свободное время с пользой, безопасно и интересно, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, было предложено открыть центр дневного пребывания для детей с инвалидностью, где семьи могли бы отдавать своего ребенка на несколько часов на занятия со специалистом, а сами получать немного свободного времени.

Львова-Белова обсудила с Бездудным шаги по внедрению проектов, связанных с сопровождением семей в трудной жизненной ситуации и устройство в семьи детей, которые остались без попечения родителей и проживают в учреждениях. Бездудный поддержал предложенные идеи, поскольку тема воспитания детей с особенностями очень важна.

«Также нам есть что показать. По сравнению с 2022 годом в регионе растет рождаемость. В этом есть заслуга перинатального центра. Нас становится все больше здесь на Крайнем Севере, несмотря на суровые арктические условия», – рассказал он.

Львова-Белова также встретилась с многодетной семьей Перваковых, которые представили округ на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые», открывшем Год семьи в России. Встреча прошла в неформальной обстановке.

«Вы большие молодцы. Очень радостно видеть, что вы сплоченная, дружная семья. Очень радостно, что вы любите свою малую родину. Несмотря на то что вы живете в маленьком городе, у вас есть большие возможности учиться, развиваться, воспитывать детей. Желаю вам семейного счастья и крепкого здоровья», – сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.