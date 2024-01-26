Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.19 комментариев
Путин: Члены семей участников спецоперации будут освобождены от имущественного налога
Участвующие в специальной военной операции бойцы получают в среднем около 200 тыс. рублей в месяц, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками СВО.
«Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране – 200 и больше тысяч рублей в месяц», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства также заявил, что члены семей участников спецоперации будут освобождены от имущественного налога. Также планируется упростить процесс сбора документов для получения страховых выплат бойцам.