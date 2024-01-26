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    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

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    26 января 2024, 18:59 • Новости дня

    Путин: Члены семей участников спецоперации будут освобождены от имущественного налога

    Путин: Члены семей участников спецоперации будут освобождены от имущественного налога
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участвующие в специальной военной операции бойцы получают в среднем около 200 тыс. рублей в месяц, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками СВО.

    «Человек, который воюет, он имеет право не только на заработную плату, но и выплату денежного довольствия, она достаточно приличная с учетом среднего дохода по стране – 200 и больше тысяч рублей в месяц», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства также заявил, что члены семей участников спецоперации будут освобождены от имущественного налога. Также планируется упростить процесс сбора документов для получения страховых выплат бойцам.

    25 января 2024, 20:42 • Новости дня
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Владимиру Путину на совещании в Калининградской области рассказали о Зеленоградске, который известен туристам своими котами. Глава государства пошутил, не о морских ли котиках шла речь.

    В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту, что курортный город Зеленоградск считается «городом котиков».

    «Это «мурлыкающий город», он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», – сказал Чернышенко. «Морских котиков?» – переспросил Путин с улыбкой. «Нет, обычных котов», – ответил серьезно вице-премьер.

    Чернышенко отметил, что коты – полноправные жители Зеленоградска, там для них даже построили специальные светофоры. «Семейным туристам будет на что посмотреть», – пояснил он.

    Чернышенко отметил, что вдоль берега Балтийского моря в регионе строится велодорожка протяженностью 130 километров. Он пояснил, что в свой прошлый приезд покатался на ней с главой области Антоном Алихановым.

    Путин в шутку переспросил, проехал ли вице-премьер все 130 километров. «Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», – цитирует Чернышенко ТАСС.

    «Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», – улыбнулся глава государства.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    25 января 2024, 21:08 • Новости дня
    Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

    Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором региона Антоном Алихановым, на которой обсудил демографическую ситуацию в регионе, в частности поддержку семей с детьми.

    Губернатор доложил о поддержке семей с детьми, о создании единой социальной службы репродуктивного здоровья. Также он рассказал, как в области организованы медицинские, психологические и социальные консультации для беременных женщин, что помогло снизить количество абортов. По его словам, многие не знают, на какие льготы и пособия могут рассчитывать после рождения ребенка, передает ТАСС.

    Алиханов также отметил совместную разработку программы поддержки репродуктивного здоровья с частными клиниками. «Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие», – указал Путин.

    Кроме того, были затронуты другие темы, в том числе средняя продолжительность жизни в регионе и меры для ее повышения.

    Ранее Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие региона с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.

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    25 января 2024, 19:45 • Новости дня
    Путин: Необходимо поддержать развитие Калининградской области

    Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Необходимо дополнительно поддержать развитие Калининградской области с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий, считает президент России Владимир Путин, в четверг он провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, это касается экономики, стимулов для бизнеса и создания комфортных условий для жизни людей. По итогам совещания сообщается, что за последнее время население области выросло на 16% и уверенно превысило миллион человек.

    Кроме того, необходимо распространить льготные тарифы, направленные на повышение транспортной доступности Калининградской области, исключительно на жителей региона, проживающих или работающих здесь на постоянной основе.

    Особое внимание должно быть уделено реализации туристического и рекреационного потенциала, что будет способствовать укреплению и диверсификации экономики региона. В числе других приоритетных задач: увеличение темпов ввода жилья, обновление коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и строительство новых объектов здравоохранения, спорта и культуры.

    Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.

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    26 января 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин дал поручение о присвоении статуса ветерана участвовавшим в СВО без контракта

    Tекст: Ольга Никитина

    Участники специальной военной операции (СВО) смогут получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    «Внести в нормативные правовые акты России изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, в ходе специальной военной операции», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами семей погибших участников специальной военной операции, состоявшейся 7 января 2024 года.

    Еще одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения. Поручение дано правительству России, оно должно быть выполнено до 1 апреля.

    Кроме того, глава государства дал поручение кабмину перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) не дольше трех месяцев.

    Также Путин поручил Минобороны проанализировать, как компания «Согаз» осуществляет выплаты членам семей погибших участников СВО. Доклад глава государства ожидает до 1 апреля 2024 года.

    Ранее Путин призвал укреплять систему соцгарантий для бойцов спецоперации.

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    26 января 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин заявил о привилегированном стратегическом партнерстве России и Индии

    Путин: Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с национальным праздником – Днем республики, отметив, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией.

    «Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, активно участвует в решении важнейших вопросов международной повестки дня», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин заявил, что Россия «дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства между государствами». «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях», – говорится в телеграмме президента.

    Глава государства также пожелал руководителям Индии здоровья и успехов, а всем гражданам этой страны – благополучия и процветания.

    В середине января Путин провел телефонные переговоры с Моди.

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    26 января 2024, 13:27 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина со студентами – участниками СВО в Корабелке

    Кремль: Путин пообщается со студентами – участниками СВО в Корабелке

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в пятницу посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (Корабелку), он пообщается со студентами – участниками спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в ходе посещения президентом университета состоится «очень важное общение со студентами – участниками СВО», передает ТАСС.

    Песков пояснил, что Путин в пятницу работает в Санкт-Петербурге, где запланирован ряд мероприятий.

    В частности, президент проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации и примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода «Ленинград».

    Накануне Путин посетил Калининград. На совещании по социально-экономическому развитию региона он заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие области с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    26 января 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин поручил расширить климатическое сотрудничество в БРИКС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить в срок до 3 июня предложения по расширению сотрудничества с коллегами по БРИКС в климатической сфере.

    «Правительству представить предложения по расширению сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в части, касающейся осуществления совместных разработок в сфере мониторинга климатически активных газов и измерения углеродного баланса экосистем, в том числе разработки систем сбора и обработки данных для оценки антропогенных и природных потоков парниковых газов и других климатически активных веществ», – говорится в перечне поручений главы государства, текст которых опубликован на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

    Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

    Напомним, в 2024 году Россия председательствует в БРИКС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Москва укрепит объединение.

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    26 января 2024, 18:15 • Новости дня
    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина

    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах президента

    ЦИК завершил проверку подписей в поддержку Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила процедуру проверки подписей избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента на выборах в 2024 году, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

    Было проверено 60 тыс. выбранных случайным методом подписей из 315 тыс. сданных, сообщил Булаев, передает ТАСС. Выборка осуществлялась в соответствии с законодательством и нормативами ЦИК, подчеркнул он.

    «Сегодня прошло заседание рабочей группы, где протокол по итогам проверки был принят и был отправлен в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина», – сказал Булаев.

    Зампред ЦИК отметил, что собранные в поддержку Путина подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

    В понедельник подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК.

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    26 января 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что помощь участникам СВО оказывают жители всех регионов России. «19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, – 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», – отметил президент.

    В пятницу в Кремле анонсировали встречу Путина со студентами – участниками СВО в Корабелке.

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    26 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин начал рабочую программу в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал программу работы в Петербурге, куда он прибыл после визита в Калининградскую область.

    Рабочая поездка главы государства в Северную столицу стартовала с посещения верфи «Балтийского завода», там он принимает участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.

    Путин прибыл в Петербург после посещения Калининградской области, где поздравил студентов Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта с Татьяниным днем, пообщался с молодежью и обсудил проблемы развития региона на совещании по социально-экономическому развитию.

    В ходе поездки Путин также ознакомился с проектами строительства университетского кампуса, получившего название «Кантиана», филиалов Третьяковской галереи и Большого театра. Кроме того, глава государства осмотрел «Онкологический центр Калининградской области», расположенный в поселке Родники Гурьевского района.

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    26 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин: Память о победе над нацизмом во Второй мировой священна для России

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия всегда будет помнить, какой ценой далась Победа над нацизмом во Второй мировой войне и сколько горя эта война принесла, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

    Телеграмму главы государства главный раввин России Берл Лазар зачитал на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает ТАСС.

    «Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества. Верность этим урокам, сбережение памяти о трагедии войны – принципиальная позиция нашего государства и общества, всего многонационального народа России. Эта память для нас священна», – указал Путин в приветствии.

    Накануне Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

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    26 января 2024, 17:37 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении расширения Арктического флота России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители арктических регионов России ждут новых мощных ледоколов, власти займутся решением этих задач, работа по расширению Арктического флота страны продолжится, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград».

    Путин напомнил о своем недавнем визите на Чукотку, где он пообщался с местными жителями, передает ТАСС.

    «И там – на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш Арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении», – сказал президент.

    Глава государства выразил уверенность, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия безукоризненно решат все поставленные перед ними задачи.

    В пятницу Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград».

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    26 января 2024, 17:29 • Новости дня
    Путин: Ленинградские блокадники всегда будут для россиян примером борьбы за Родину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Люди, пережившие блокаду Ленинграда, всегда будут служить для граждан России образцом в борьбе за суверенитет, свободу и Родину, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою», – сказал Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.

    Глава государства напомнил, что завтра будет отмечаться 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    «Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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