Выборы-2024: Голосование – это еще один сделанный всей Россией шаг вперед

Член ОП от Якутии Наталья Кашперская: Приходя на выборы, мы делаем шаг к победе России

Tекст: Олег Исайченко

«Голосование – это уникальный инструмент. Он позволяет нам не только выразить свое отношение к вызовам времени, но и ответить на них. Сейчас, когда наша страна отстаивает свои интересы, суверенитет, территориальную целостность, человек, игнорирующий выборы, не может относиться к так называемой категории «своих», – сказала Наталья Кашперская, член Общественной палаты России от Якутии.

«В целом, я считаю, что голосование – это шаг к нашей победе. И мы просто не имеем права не сделать этот шаг. Кроме того, выборы – это еще и очень позитивное мероприятие. В минувшем году я, как член ОП, объезжала прилегающие к Якутску избирательные участки», – указывает собеседница.

«И на каждом из них была особая атмосфера – звучали патриотические песни, звуковая волна разносилась буквально по всему поселку. А сотрудницы избирательной комиссии все как одна были одеты в классическое сочетание белого верха и черного низа. И эта торжественность в полной мере отражает истинное отношение людей к процедуре голосования», – убеждена спикер.

«Вот такие «эмоциональные островки» единения сейчас нужны нам как никогда. Ведь России приходится противостоять невероятному давлению извне. И каждый шаг вперед нам надо делать вместе», – заключила Кашперская.