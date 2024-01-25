  • Новость часаСтало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
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    На Украине заявили об отказе продлить контракт на транзит российского газа
    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    18 комментариев
    25 января 2024, 14:15 • Новости дня

    В Москве осудили обстрел Баб-эль-Мандебского пролива хуситами

    Представитель по сирийскому урегулированию заявил, что Россия против обстрела судов в Баб-эль-Мандебском проливе

    Tекст: Александра Юдина

    Россия против обстрела хуситами мирных судов в Баб-эль-Мандебском проливе, но реакция Запада является несоразмерной, заявил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    По его словам, есть силы, которые подливают масло в огонь в ситуации на Ближнем Востоке, осуществляя тем самым бомбардировки Йемена, Россия выступает против этого, передает ТАСС.

    Однако Лаврентьев подчеркнул, что хотя Москва не приветствует таких действий со стороны хуситов, однако «действия Запада несоразмерны и абсолютно неприемлемы».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как хуситы объединили Ближний Восток против Запада.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    23 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе

    Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе

    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятным другой исход по ситуации вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа, так как разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше-младшем.

    По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

    По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.

    Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

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    22 января 2024, 21:57 • Новости дня
    В Госдепе назвали число убитых американцев в конфликте на Ближнем Востоке

    В Госдепе сообщили о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 23 граждан США были убиты в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии (с двойным гражданством), один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные, передает ТАСС.

    Пател также отметил, что США заинтересованы в расследовании гибели 17-летнего гражданина США, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада». Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на израильскую территорию. 

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    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    25 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Израиль назвал Иран законной целью для ракетных ударов

    Глава минэкономики Израиля Баркат назвал Иран законной целью для ракетных ударов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений, заявил глава минэкономики страны Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Telegraph, Иран является законной целью для Израиля. Он призвал использовать стратегию президента США Джона Кеннеди в кубинском ракетном кризисе, когда «он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование «марионеток» против Тель-Авива. По его словам, палестинцы с Западного берега реки Иордан никогда не получат возможность снова работать в Израиле, а на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов.

    Баркат добавил, что Израиль может продолжать операцию в Газе и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 млн долларов США в день.

    Ранее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока и обвинил его в финансировании ХАМАС и других радикальных движений.

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    23 января 2024, 23:21 • Новости дня
    Высокопоставленный иранец прибыл в Москву по приглашению Патрушева

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву с первым визитом по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщает посольство Ирана в Москве.

    «Али Акбар Ахмадиян.. по приглашению Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, прибыл в московский аэропорт Внуково во вторник вечером во главе делегации», – приводит ТАСС сообщение иранского диппредставительства.

    В посольстве отметили, что Ахмадиян является представителем верховного лидера революции и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    В ноябре 2022 года Патрушев посетил Иран по приглашению тогдашнего секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. На встрече с иранским президентом Эбрахимом Раиси Патрушев заявил, что Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения нацбезопасности.

    Он также отметил в ходе визита, что «мир переживает переломный момент», поскольку гегемония США уходит в прошлое, а Россия и Иран находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка.

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    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (5)
    Главное
    В Кремле сказали о перспективах обмена пленными с Украиной
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    Маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке, посчитали в ФАС. Ведомство недовольно, что на эти компании поступает много жалоб от малого и среднего бизнеса, а проверять IT-компании в России нельзя. Почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов? И чем грозит интерес к ним ФАС? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

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    Победа России на Украине станет благом для всего мира

    «Мы получим увеличение количества друзей России» – такими словами эксперты описывают глобальные последствия, которые стоит ожидать по итогам победы России в украинской спецоперации. Эти последствия будут благоприятными не только для нашей страны, но и для мира в целом. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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