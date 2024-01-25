В Москве осудили обстрел Баб-эль-Мандебского пролива хуситами

Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

Tекст: Анастасия Куликова

«Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

«Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

«Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».