Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

Родовое проклятие Запада – его нежелание разбираться в нюансах возникающих в мире неурядиц. Так внерегиональные игроки США и Великобритания в очередной раз влезли на Ближний Восток. На этот раз в Йемен – со своей операцией «Хранитель процветания» против хуситов из движения «Ансар Аллах». Несмотря на несопоставимые потенциалы сторон – шансов на успех у Вашингтона и его союзников немного.

И дело не столько в боевых качествах повстанцев или в их возможностях. Не утруждая себя изучением «матчасти», коллективный Запад сильно опоздал, попав в совершенно другой, пробудившийся регион. Чтобы понять глубину американского просчета, надо вернуться на восемь лет назад. Именно тогда предпринимались первые попытки приструнить хозяев Баб-эль-Мандебского пролива. Причем при гораздо более благоприятных для карательной экспедиции исходных данных.

В 2015 году широкая коалиция, которая вмешалась в гражданскую войну в Йемене, состояла из местных – арабских – государств, которые были в курсе обстановки на земле, а значит, гораздо лучше американцев осведомлены о слабых сторонах хуситов. К тому же обладали раздутыми от нефти военными бюджетами.

В целом со стороны процесс выглядел так: одни обитатели Аравийского полуострова разбирались с другими. Процессом заправляла Саудовская Аравия, которая считала для себя делом принципа подавить у соседа шиитское сопротивление суннитским властям.

Легитимность действий коалиции подкреплялась тем, что хуситы позиционировали себя и воспринимались противниками, как главная проиранская, а значит, и шиитская сила на Аравийском полуострове. То есть в тех землях, где когда-то зародилась мировая авраамическая религия – ислам – суннитского толка. Соответственно, для Эр-Рияда, как хранителя Хиджаза – территории священных для мусульман Мекки и Медины, столь близкое соседство с «вероотступниками»-шиитами было неприемлемо.

Тем не менее даже тогда ни легитимность, ни авиаудары арабской коалиции с применением дорогого, в том числе и американского, высокоточного оружия качественно не изменили ситуацию на театре военных действий. Как, впрочем, и морская блокада, морившая голодом йеменцев. В ответ хуситы по факту весьма эффективно били по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ. Не вдаваясь в детали той войны, отметим главное: спустя восемь лет кровопролитного и бессмысленного «тяни-толкай» представители богатейших стран региона предпочли вывести войска, вступив в мирные переговоры с хуситами. Стороны не без труда, но обо всем договорились.

Да, повстанцы «Ансар Аллах» действительно не были обделены вниманием и помощью Ирана в той войне. Баллистические ракеты средней дальности «Хейбар Шекан», как и некоторые виды беспилотников, применявшиеся хуситами против коалиции, невозможно производить кустарным способом. Располагают хуситы и китайскими противокорабельными ракетами средней дальности YJ-8. Эти арсеналы служат хуситам по сей день. Однако далеко не любая политическая сила способна грамотно сочетать военные и политические методы.

Хуситы представляют собой военно-политическую и вместе с тем религиозную группу шиитского меньшинства – зейдитов. Правда, это меньшинство составляет треть населения страны. Их движение «Ансар Аллах» («Приверженцы Аллаха») появилось в Йемене в конце 1990-х. Самоназвание «хуситы» происходит от имени основателя движения Хусейна Бадруддина аль-Хуси – политика, религиозного деятеля и полевого командира. В 2004-м он погиб в боях с йеменской армией. Повстанцев же по сей день возглавляет его брат Абдель-Малик аль-Хуси. Так что опыта за без малого 20 лет боевых действий хуситы накопили много.

Подтверждают это и сопутствовавшие им успехи. С 2014-го хуситы смогли закрепиться в 14 из 22 регионов Йемена. Столицу страны Сану также контролируют повстанцы. Другую часть Йемена контролирует признанное мировым сообществом правительство со столицей в Адене. К слову, как «истинные патриоты» они поддержали удары западной коалиции по своей стране. Хотя и посетовали, что США действуют без санкции ООН и по-прежнему не координируют свои действия с официальными йеменскими властями.

Тем временем практически ни одно государство из тех, что ранее воевали с хуситами, на этот раз не играет против них на стороне американской коалиции. Если, конечно, не считать Бахрейн, самостоятельность которого в принятии решений под большим сомнением. На территории государства уже много лет квартирует 5-й флот ВМС США.

Объяснение феномена «неприсоединения» – общеисламская солидарность. После объявления хуситами войны Израилю осенью 2023-го повстанцам начала симпатизировать арабская улица. А ее монархии Персидского залива боятся как огня – после событий «Арабской весны». Страх этот вполне обоснован – антиизраильские действия «Ансар Аллах» кажутся арабскому миру важными еще и потому, что монархии залива по факту предпочли поддержке палестинских единоверцев бездействие. По крайней мере, ни о какой даже торговой блокаде Израиля с их стороны речи как не шло, так и не идет. Значит, вступать в войну на стороне «неверных» с Запада против тех, кто на деле воюет с Израилем – крайне опасно. Хуситы демонстративно атаковали идущие в израильские порты суда.

Безоговорочная поддержка администрацией Джо Байдена Израиля против ХАМАС сыграла здесь едва ли не решающую роль. Секрет Полишинеля для всех наблюдателей, что прикрытие с воздуха еврейскому государству еще с октября 2023-го обеспечивает сразу несколько авианосных групп ВМС США из нескольких акваторий. Не говоря уже о двух тысячах морпехов из 26-го экспедиционного подразделения. Надо ли говорить, как на это присутствие иноверцев смотрят мусульмане всего мира, для которых Иерусалим – священный город.





Маркером антизападных настроений в регионе стала и позиция внимательно следящего за арабским миром турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Он неслучайно раскритиковал США и Великобританию за несанкционированные никем удары по Йемену. Хотя Анкара формально в блоке НАТО.

Более того, даже такой ключевой лидер Южной Азии, которого в последнее время буквально облизывают США, как Индия, предпочел грубой силе против хуситов дипломатию. Во время обострения глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар звонил не Байдену и не Сунаку, а отправился к покровителям «Ансар Аллах» – в Иран, чтобы «совместно смягчить глобальные проблемы» в регионе.

Так хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Соответственно, рано или поздно коалиции во главе с США и Великобританией придется считаться с массовыми антизападными настроениями в арабских странах. Особенно, если речь пойдет о наземной операции. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Кто удержит этих желающих, противопоставляя себя исламскому миру? Монархии Персидского залива? Нет, конечно.