  • Новость часаПолитолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    Найдены черные ящики сбитого ВСУ Ил-76
    Опубликован список погибших членов экипажа Ил-76
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке
    Разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    CNN: США скоро начнут переговоры с Ираком о выводе войск
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Не предали, потому что пришли на помощь

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    17 комментариев
    25 января 2024, 12:13 • Новости дня

    Движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на порт Ашдод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» объявило о совершении нападения на израильский порт Ашдод, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным телеканала, атака была проведена с помощью БПЛА, передает ТАСС.

    Ранее движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью БПЛА две базы США в Сирии.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

    Коментарии (64)
    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

    Коментарии (7)
    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

    Коментарии (3)
    25 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Израиль назвал Иран законной целью для ракетных ударов

    Глава минэкономики Израиля Баркат назвал Иран законной целью для ракетных ударов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений, заявил глава минэкономики страны Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Telegraph, Иран является законной целью для Израиля. Он призвал использовать стратегию президента США Джона Кеннеди в кубинском ракетном кризисе, когда «он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование «марионеток» против Тель-Авива. По его словам, палестинцы с Западного берега реки Иордан никогда не получат возможность снова работать в Израиле, а на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов.

    Баркат добавил, что Израиль может продолжать операцию в Газе и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 млн долларов США в день.

    Ранее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока и обвинил его в финансировании ХАМАС и других радикальных движений.

    Коментарии (6)
    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (5)
    23 января 2024, 19:31 • Новости дня
    Лавров посоветовал Байдену прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, отвечая в интервью телеканалу CBS на вопрос о совете для Байдена по разрешению кризиса на Ближнем Востоке, сказал, что там необходимо прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Кроме того, американской стороне следует не применять вето, когда предлагается резолюция о гуманитарном прекращении огня, но она уже дважды применила его.

    Также российский министр посоветовал США не тянуть с созданием палестинского государства. Лавров отметил, что Россия призывает не допустить вытеснения палестинского народа с его земли и не позволить опустошения этих земель.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

    Глава МИД России Сергей Лавров озвучил закономерность между переговорами США с Ближним Востоком и вспышками кровопролития

    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сепаратные переговоры США с представителями Ближневосточного региона оборачиваются вспышками кровопролития, хаявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    По словам главы российского МИДа, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН.

    В частности, он напомнил высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана за неделю до нападения ХАМАС 7 октября, о том, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий. По мнению Лаврова, это высказывание хорошо иллюстрирует «циничную близорукость американского руководства».

    Ранее Лавров заявил, что американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 17:12 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).

    Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 04:06 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Хакан Фидан на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Израиль совершает в секторе Газа «серьезные военные преступления», виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.

    «Израиль совершает серьезные военные преступления в секторе Газа, виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы восстановить доверие к международному праву», – передает слова Фидана ТАСС.

    Турецкий министр отметил обеспокоенность сообщениями о том, что израильские военные преступления в секторе Газа могут быть равноценны геноциду.

    «Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность», – подчеркнул Фидан.

    Он также призвал поддержать предложение Анкары о создании механизма гарантий для обеспечения мониторинга мира между израильтянами и палестинцами.

    Ранее сообщалось, что привлечь Израиль к ответственности за военные преступления призвала Иордания.

    Китай призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в регионе и остановить разрушение сектора Газа.

    При этом постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна защищается от ХАМАС и Ирана

    По данным Минздрава Палестины, число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (2)
    24 января 2024, 02:13 • Новости дня
    Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа

    Китай призвал Израиль остановить разрушение сектора Газа и немедленно прекратить военные действия в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации призвал Израиль изменить свой курс в отношении сектора Газа и прекратить неизбирательные военные удары по анклаву.

    «Израиль должен немедленно изменить свой курс и остановить неизбирательные военные нападения на сектор Газа и его разрушение», – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

    По его словам, все стороны международного сообщества должны приложить усилия для содействия немедленному прекращению огня в Газе и для предотвращения распространения конфликтной ситуации на Красное море и весь Ближний Восток.

    Чжан Цзюнь указал, что все стороны должны «проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые приведут к эскалации».

    Ранее сообщалось, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и обвинил страну в финансировании ХАМАС и других радикальных движений на Ближнем Востоке.

    При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 03:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана заявил о неэффективности Совбеза ООН из-за поддержки Израиля США

    Глава МИД Ирана заявил о неспособности Совбеза ООН остановить конфликт в секторе Газа из-за поддержки Израиля США

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку, заявил, что Совбез не может выполнить свои гуманитарные и политические функции из-за позиции США в палестино-израильском конфликте и поддержке Израиля.

    «Соединенные Штаты, поддерживая израильский режим и его преступления, сделали так, что этот орган не может выполнить свои функции и обязательства, положив конец геноциду и добившись прекращения огня в секторе Газа», – приводит слова министра ТАСС.

    Он отметил, что действия США по поддержке Израиля привели к расширению конфликта на весь ближневосточный регион – в частности, атаки йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» на коммерческие суда является прямым следствием войны в секторе Газа.

    «Вместо того, чтобы призывать других к проявлению сдержанности, США должны заставить израильский режим прекратить войну», – заявил Абдоллахиян.

    Ранее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока и обвинил его в финансировании ХАМАС и других радикальных движений.

    При этом число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 05:49 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Австралия объявила о введении новых санкций против ХАМАС, «Исламского джихада» и «Хезболлы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии объявили о новых санкциях в отношении 12 человек и трех организаций, связанных с палестинским движением ХАМАС, группировкой «Исламский джихад» и шиитской организацией «Хезболла», заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

    «К числу лиц, подпадающих под рестрикции, относятся лидеры ХАМАС, финансовые посредники, лица, обеспечивающие подготовку боевиков-террористов, а также три организации, связанные с финансированием движения», – приводит ТАСС слова Вонг.

    Она отметила, что австралийские санкции совпадают с санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

    Австралийские санкции включают запрет на въезд на территорию Австралии и заморозку любых активов граждан и организаций, попавших под ограничения, а также запрет на сделки с этими активами и помощь в организации доступа к ним.

    Перед этим Австралия ввела санкции в отношении палестинского движения ХАМАС, группировки «Исламский джихад» и шиитской организации «Хезболла», также в отношении связанных с ними 17 физических и семи юридических лиц.

    Ранее сообщалось, что власти Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия на территории всего государства. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 04:47 • Новости дня
    Израиль обстрелял больницу «Насер» на юге сектора Газа

    Израильская армия обстреляла больницу «Насер» на юге сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля ведет интенсивный обстрел города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где находится больница «Насер».

    Израильские военные ведут массированный артиллерийский обстрел окрестностей медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Кроме того, армия Израиля проводят рейды в центральных и восточных районах города.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа ударом с воздуха.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 03:33 • Новости дня
    Иордания призвала привлечь Израиль к ответственности за военные преступления

    Глава МИД Иордании в ООН призвал привлечь Израиль к ответственности за военные преступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на открытых дебатах в Совбезе ООН призвал привлечь Израиль к ответственности за военные преступления.

    «Каждый день войны в секторе Газа приносит новые жертвы и страдания,.. поэтому еврейское государство следует привлечь к ответственности за совершенные им военные преступления», – приводит слова ас-Сафади ТАСС.

    Он подчеркнул. что единственным путем к миру в ближневосточном регионе является создание независимого, суверенного палестинского государства, однако Израиль бросает вызов этому решению.

    При этом ас-Сафади отметил, что если мир не будет установлен сейчас, новые войны и разрушения «станут реальностью», поскольку продолжение агрессии в секторе Газа, по его словам, создает угрозу распространения конфликта по всему региону.

    Ранее сообщалось, что в Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении людей в Иорданию и Египет, «чтобы было как можно меньше палестинцев».

    Коментарии (0)
    22 января 2024, 13:47 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух отрядов террористов в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух террористических отрядов в секторе Газа.

    Как говорится в сообщении, в северной части сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛа при нанечении авиаудара уничтожили «вооруженный террористический отряд», передает ТАСС.

    Там добавили, что в центральной части сектора Газа был ударом с воздуха уничтожен отряд, «продвигавшийся к военнослужащим, находившимся в этом районе».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада».

    Коментарии (2)
    Главное
    В Кремле сказали о перспективах обмена пленными с Украиной
    Турция заверила в неизменности позиции по военным кораблям в Черном море
    ВС России уничтожили более 30 боевиков «Кракена» и РДК под Харьковом
    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова
    Правящая партия Грузии предупредила об опасности «украинизации» страны
    У Ходорковского конфисковали загородный поселок в Одинцово
    Участники группы «Би-2» задержаны в Таиланде

    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей

    Маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке, посчитали в ФАС. Ведомство недовольно, что на эти компании поступает много жалоб от малого и среднего бизнеса, а проверять IT-компании в России нельзя. Почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов? И чем грозит интерес к ним ФАС? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

    Перейти в раздел

    Победа России на Украине станет благом для всего мира

    «Мы получим увеличение количества друзей России» – такими словами эксперты описывают глобальные последствия, которые стоит ожидать по итогам победы России в украинской спецоперации. Эти последствия будут благоприятными не только для нашей страны, но и для мира в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............