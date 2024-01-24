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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    7 комментариев
    24 января 2024, 19:12 • Новости дня

    Foreign Policy: США изучают вопрос вывода войск из Сирии

    Foreign Policy: США изучают вопрос вывода войск из Сирии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство изучает вопрос о полном выводе своих военных с сирийской территории, сообщили источники в Госдепартаменте и Пентагоне журналу Foreign Policy.

    Белый дом более не интересует миссия ВС США в Сирии, утверждают источники Foreign Policy, передает ТАСС. Сейчас внутри администрации обсуждают вопрос о возможном выводе войск, но окончательного решения пока нет.

    Ранее военную базу США у нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии атаковали беспилотники, после этого США нанесли артиллерийский и ракетный удары по проиранским шиитским формированиям в окрестностях Дейр-эз-Зора в 420 км от Дамаска.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    23 января 2024, 21:56 • Новости дня
    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов

    Reuters: Евросоюз не сможет изъять замороженные активы Банка России

    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале, сообщило агентство Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС, страны Евросоюза не достигли соглашения в вопросе конфискации российских активов, и этого, скорее всего, не произойдет, передает ТАСС.

    Европейские чиновники озабочены не только юридическим аспектом подобного шага, но и тем, какие последствия это могло бы повлечь для единой европейской валюты, пишет издание. Допускается версия, что инвесторы в таком случае могут выйти из европейских активов из-за опасений изъятия их средств аналогичным образом.

    Вероятнее всего, Брюссель поддержит предложение Еврокомиссии, которое подразумевает выделение Киеву помощи с прибыли, которую приносят замороженные активы России, пишет агентство.

    Ранее Бельгия решила предоставить Украине доходы от замороженных российских активов.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    24 января 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом, заявили в Минобороны.

    «Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    По данным Минобороны, Ил-76 был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет.

    В ведомстве также подтвердили гибель всех находившихся на борту Ил-76 людей, в их числе шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.

    Украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены на аэродром Белгород для обмена, указали в ведомстве.

    «И тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан», – подчеркнуло Минобороны.


    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

    В среду в Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства», Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за инцидент.

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    24 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
    @ gur.gov.ua

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.

    Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

    В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

    Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

    15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.

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    24 января 2024, 16:25 • Новости дня
    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья сообщила, что вместе с детьми планирует переехать в Эстонию.

    Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.

    Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.

    В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 09:15 • Новости дня
    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине

    Захарова: Россия удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москву удивил комментарий внешнеполитического ведомства Швейцарии о поиске путей перехода к мирному процессу по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги встречи представителей МИД Швейцарии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, отметив, что в ситуации с западными коллегами зачастую возникают разные оценки прошедших переговоров.

    «Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», – передает ТАСС слова дипломата.

    Она подчеркнула, что заявления о мирных переговорах от стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму, занимаются его финансированием и обучением боевиков ВСУ, – это политические манипуляции.

    Ранее Швейцария захотела провести в 2024 году мирную конференцию по Украине.

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    24 января 2024, 06:29 • Новости дня
    В контрабанде 637 кг кокаина обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    В контрабанде 637 кг кокаина на общую сумму 2,5 млрд рублей обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она должна была переправить из Москвы с страны ЕС.

    «Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась и сотрудничает со следствием», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина ФСБ зафиксировала в декабре 2023 года и задержала наркодельцов с поличным.

    По данным следствия, партию кокаина злоумышленники должны были вывезти в страны ЕС. Для этого из приграничных регионов в Москву приехали двое граждан России, у которых на руках был арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

    Ранее сообщалось, что в порту Петербурга нашли свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    23 января 2024, 21:02 • Новости дня
    В Пермском крае пассажиров высадили из поезда за 50 км до станции

    Прокуратура начала проверку сообщений о не доехавших 51 км до станции в Пермском крае пассажирах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проводник движущегося из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил пассажиров в Пермском крае за несколько десятков километров до их места назначения, информацию опубликовали в соцсетях, ее проверяет Приволжская транспортная прокуратура.

    Красноуфимская транспортная прокуратура проводит проверку опубликованных в соцсетях сообщений о возможном нарушении прав пассажиров при перевозке на Горьковской железной дороге в Пермском крае, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительной информации, 22 января поезд №115 Томск – Адлер встал на станции Щучье озеро. Проводник одного из вагонов ошибочно высадил пассажиров, которым нужно было доехать до станции Чернушка. Она находится в 51 километре от этого места.

    Ранее СК начал проверку из-за выброшенного из поезда кота под Кировом.

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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