Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Предупреждения об опасности начали поступать в 12.41 мск, тревогу объявили в Киеве, после чего она распространилась на всю страну, передает РИА «Новости».
Ранее на всей территории Украины воздушная тревога объявлялась два дня назад.