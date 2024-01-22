На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.10 комментариев
В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?60 комментариев
«РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город
Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».
«Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.
Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.
Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.
Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений
Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».
Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.
Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.
Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.
Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России
Табах полагает, что «агрессию» может «загасить еще большая агрессия». В пример он привел уничтожение половины населения Третьего рейха, а также сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки американцами, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.
Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском
Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.
Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.
Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.
Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины
Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.
Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.
Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.
WSJ: В ЕС создадут фонд в 20 млрд евро для помощи Украине в обход вето Венгрии
Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».
WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.
Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.
Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.
Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку Донецка
Гутерриш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, передает ТАСС.
Между тем, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что папа Римский осудил удар ВСУ по рынку Донецка. По его словам, понтифик считает, что конфликт зашел в тупик и призывает к началу мирных переговоров.
Ранее в результате удара по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.
В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.
Немецкий генерал назвал минные заграждения России одной из главных причин провала ВСУ
Фройдинг, отвечая на вопрос о ситуации на фронте и продвижении ВСУ, заявил, что у всех были завышенные ожидания от контрнаступления, но оно провалилось, в основном из-за российских минных заграждений, которые выходят за рамки воображения. По его словам, плотность заграждений до 17 мин на квадратный метр и протяженность до 10 на три километра, передает ТАСС.
Немецкий генерал заявил, что сегодня военной инициативой обладает Россия, и невозможно математически рассчитать конфликт и его развитие.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении».
ГБР: Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек, в том числе двух полицейских
Согласно сообщению ГБР, в данный момент ведется досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в Лимане. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, передает ТАСС.
Там добавили, что в воскресенье жительница Лимана вызвала полицейских из-за конфликта с военнослужащим, после чего с полицейскими пропала связь, на место происшествия отправилась другая группа, которая обнаружила на месте тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями, а также тела пенсионерки и ее дочери.
Как указывает ГБР, возбуждено дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.
Ранее иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.
Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ
«Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.
«Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.
«Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.
«Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.
Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.
Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.
Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.
Политик Германии Вайдель: Украинские беженцы должны будут покинуть страну после окончания конфликта
По ее словам, все украинцы должны будут отправиться домой после завершения конфликта – им нужно будет восстанавливать свою страну, передает ТАСС.
Также Вайдель поделилась мнением, что у беженцев с Украины нет долгосрочного будущего в ФРГ, а обеспечение их социальными выплатами оказалось ошибочным решением.
Ранее оппозиция Германии потребовала от Киева начать переговоры с Москвой.
Напомним, в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.
Военнослужащая «Кира» рассказала, что ее батальон стоял осенью в Запорожской области, и подвергся нападению грызунов, передает RT.
По ее словам, от мышей и крыс не спасли ни яд, ни аммиак, ни молитва. Грызуны заползают в одежду, грызут кончики пальцев или кусают за разные части тела.
CNN рассказал, что крысы и мыши заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода, «жуют» радиоприемники, ретрансляторы, провода, и колеса машин.
Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах, которые грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.
По словам Зеленского, этот документ – «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», передает РИА «Новости».
При этом не уточняется, о чем конкретно говорится в тексте указа.
Напомним, в сентябре Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма.
В своем Telegram-канале он сообщил об атаке, а также добавил, что пострадавших нет.
По словам губернатора, в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. Гражданский автомобиль подвергся атаке в селе Терезовка.
Накануне Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, предварительно, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.